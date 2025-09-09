Ya se conocen todos los horarios del Unicaja para la Liga Endesa

Ya está descubierto el último de los grandes secretos que guardaba la nueva relación ACB-DAZN: las fechas y los horarios de todos los encuentros que se disputarán esta temporada 2025/26 en el baloncesto nacional. Unas semanas después de haberse conocido el calendario de la Liga Endesa, equipos y aficionados ya pueden cuadrar sus agendas ante las 34 jornadas apasionantes que están por venir.

Cómo se van a distribuir los encuentros es una de las grandes novedades, habiendo notables modificaciones. Los cambios se van a notar especialmente el sábado, donde habrá hasta cuatro franjas horarias de partidos: 18.00 horas, 19.00 horas, 20.00 horas y 21.00 horas de la mano de DZAN. Antes, con Movistar, había encuentros a las 18.00 horas y a las 20.45 horas. El domingo, por ejemplo, incluye alguna leve modificación: 12.00 horas, 12.30 horas, 17.00 horas, 18.00 horas y 19.00 horas. Solo habrá cinco partidos a las 13.00 horas, reservados para los canarios.

Primeras jornadas

Precisamente, será el Unicaja el que abra la temporada 2025/26 de la Liga Endesa. Lo hará contra el Surne Bilbao Basket de Melwin Pantzar, cajista fichado este verano y cedido bajo la tutela de Jaume Ponsarnau, el sábado 4 de octubre a partir de las 18.00 horas en el Martín Carpena, una semana después de celebrarse en el Palacio la Supercopa Endesa con los cajistas, el Real Madrid, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife como participantes.

La temporada ya no dará ni un segundo de respiro. Si bien el miércoles 8 también será el debut del vigente campeón en la Basketball Champions League contra el Mersin Msk, a los pocos días llegará la primera salida del curso a Gran Canaria (sábado 11, 20.00 horas), donde el Unicaja ganó su última Copa del Rey.

Euroliga y regresos esperados

A partir de ahí, hay otras muchas fechas de interés para la 'marea verde'. Por ejemplo, los partidos contra los equipos Euroliga. El Barça abrirá la lista (19 de octubre, 19.00 horas), siguiendo el Baskonia (21 de diciembre, 19.00 horas), el Real Madrid de Sergio Scariolo (15 de febrero, 19.00 horas) y el regreso, tras la Supercopa, de Kameron Taylor y Yankuba Sima con el Valencia Basket a la que fue su casa (12 de abril, 12.30 horas).

¿Cuándo será el derbi andaluz? Málaga será la sede de la jornada 16 (17 de enero, 18.00 horas), mientras que la segunda vuelta tendrá lugar en tierra nazarí (19 de abril, 12.30 horas). No obstante, otro de los partidos más esperados puede ser la vuelta triunfal de Melvin Ejim con el Hiopos Lleida al Carpena, donde le espera un recibimiento de los grandes (25 de abril, 18.00 horas). El 30 de diciembre, a las 19.00 horas, volverá Ricky Rubio al Carpena.

Distribución de los horarios

El Unicaja se repartirá sus partidos de una forma bastante igualada entre el sábado y el domingo. El horario predominante es el sábado a las 18.00 horas, se repite hasta en ocho ocasiones, siendo el domingo a las 19.00 horas (seis veces), el domingo a las 12.30 horas (cinco veces) y el sábado a las 20.00 horas (cuatro veces) sus más inmediatos perseguidores. Aquí puedes ver el calendario al completo.

Así que ya está todo preparado para que comience la competición. El Unicaja iniciará la próxima semana la Copa Intercontinental en Singapur, después llegará la Supercopa Endesa a Málaga, el 4 de octubre se pondrá en marcha la Liga Endesa y el día 8 la BCL. Por delante, solo un partido de pretemporada en la Copa Andalucía antes de que el baloncesto empiece a ocupar el día a día.