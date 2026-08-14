Confirmado: la Euroliga vivirá una revolución tras finalizar esta temporada

La NBA y la Eroliga siguen hablando de dos maneras distintas e interpretar el baloncesto europeo de cara al 2027 y no parece que ambas organizaciones estén cerca de encontrar una entente que evite un nuevo cisma en el baloncesto europeo a corto plazo.

Por ello, la Euroliga sigue adelante con sus planes de expansión y ofrecer un producto de máxima calidad de cara al futuro con el máximo responsable de la organización, Chus Bueno, que está dando pasos agigantados para tener una competición de alto nivel, con la presencia de más equipos y dándole un valor que no había tenido hasta el momento.

En ese contexto de hacer una Euroliga potente, competitiva y espectacular y un buen negocio para todos los equipos participantes, ya están trabajando para que en la campaña 2027-28 el torneo realice un vuelco absoluto convirtiendo a la competición europea en un modelo deportivo dificilmente batible en caso de que aterrice la NBA como tiene previsto hacer.

La Asamblea de la ECA dio el visto bueno a la nueva Euroliga que viene, con franquicias y millones de presupuesto / EUROLEAGUE

Revolución deportiva

Y en esa revolución que piensa rezalizar, el gran cambio llegará en el formato del torneo, que ampliará la lista de equipos, con muchos de ellos ya esperando la evaluación de la Euroliga para darles ‘luz verde’ y con una competición que dejará atrás el actual formato ‘round robin’, todos contra todos, para organizar dos conferencias, al estilo NBA.

El cambio, que debe aprobar la Junta de Gobierno de la Euroliga, ya la adelantó el géneral mánager de Armani Milan, el griego Christos Stavropoulos, que habló del futuro del baloncesto europeo en una entrevista radiofónica y que recogió Eurohoops.net.

El máximo responsable deportivo del cuadro italiano, apuntó que la Euroliga se ampliará a 24 equipos. “Habíamos decidido tener 20 equipos y el sistema de liguilla para una temporada. Sin embargo, lo mantuvimos para una segunda, pero esta será sin duda la última”,explicó.

Nuevo sistema de juego

“A partir del próximo año, aumentaremos el número de equipos y el sistema será diferente; habrá conferencias. Con el nuevo sistema, algunos equipos no se enfrentarán dos veces, pero se gana y se pierde. La Euroliga es la competición europea más importante, con una calidad excepcional.”, aseguró el griego, que a pesar del nuevo modelo de Euroliga, reconoce que lo mejor para el basket europeo sería una competición conjunta con la NBA.

Christos Stavropoulos, GM de Armani Milan, le gustaría un acuerdo con la NBA, aunque apuesta por una Euroliga potente de futuro / euroleague

“El hecho de que pueda haber otra competición no es un impedimento para nada. La cuestión es que, cualitativamente, para el ecosistema del baloncesto, la mejor solución es tener una competición unificada y de gran calidad”, dijo Stavropoulos.

“Creo que tenemos la responsabilidad ante los aficionados de aclarar la situación. Estamos generando confusión entre ellos, y la responsabilidad que tenemos es enorme. Creo que, en definitiva, ambas directivas, tanto la FIBA como la NBA, entienden que la mejor solución es la colaboración”, finalizó.