Se confirma el bombazo: ¡James Harden, traspasado a los Cavaliers!

Los Los Angeles Clippers han agitado el mercado con un movimiento de alto voltaje: James Harden ha sido traspasado a los Cleveland Cavaliers a cambio de Darius Garland y una selección de segunda ronda. La operación supone un giro de guion para ambas franquicias y, sobre todo, pone punto final a la etapa de “La Barba” en Los Ángeles, donde cierra un ciclo de tres temporadas desde su llegada a la franquicia californiana.

En clave Clippers, la lectura es clara. La entidad apuesta por un base más joven, con recorrido y margen de crecimiento, para reorganizar el proyecto y ganar flexibilidad a corto y medio plazo. Garland aterriza como una pieza de presente, capaz de asumir galones en la dirección, acelerar el ritmo y ser un gran complemento a un Kawhi Leonard que está en un estado de forma espectacular. Solo falta por ver si el base será capaz de volver a su mejor nivel tras una temporada complicada marcada por lesiones.

Para Cleveland, el traspaso es una apuesta por la experiencia y el colmillo competitivo. Harden llega como un jugador capaz de echarse la ofensiva a la espalda en tramos decisivos, elevar el techo del equipo en playoffs y aportar un perfil distinto en la creación desde el bote. Si el encaje funciona, los Cavaliers suman un arma de primer nivel para el tramo importante del curso.

Será clave ver cómo se complementa con Donovan Mitchell en un equipo que no empezó la temporada de la mejor manera. El salto de calidad es evidente y los Cavs buscan en Harden un impacto inmediato para intentar competir con los Pistons por el liderato del Este.