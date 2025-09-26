Se confirma la baja de Fran Guerra para el inicio de curso en La Laguna Tenerife

Se confirman las malas noticias en el juego interior canarista para su estreno oficial. Txus Vidorreta ha reconocido este viernes que si bien "se encuentra trabajando con el grupo, y está haciendo entre un 50 y un 60 por ciento del trabajo, todavía es un poco prematuro" contar con Fran Guerra en la Supercopa Endesa de Málaga. De esta manera La Laguna Tenerife se queda con Gio Shermadini y con Kostas Kostadinov como cincos para medirse en la semifinal al Real Madrid de Walter Tavares y compañía.

Vidorreta también admitió que tanto Aaron Doornekamp como Wes Van Beck se han perdido algunos entrenos esta semana, pero confía en recuperarlos a tiempo para el duelo del Martín Carpena. Igualmente se lamentó el preparador canarista de que Marce Huertas "no haya tenido la mejor semana de trabajo" a consecuencia del viaje a Madrid para la presentación de la ACB, pero confía en que el paulista "mantenga las buenas sensaciones que mostró en el último partido contra el Granca".

Un éxito enorme

Ya en términos generales Vidorreta consideró la obligación de "valorar que estar en la Supercopa es ya un éxito enorme y un triunfo", al codearse con los otros tres "mejores equipos de la temporada pasada", y sobre todo "sabiendo que hay otros clubes de mucho potencial que no pueden estar en este torneo este año".

Sobre su adversario en semifinales, el Real Madrid, Vidorreta destacó que "se ha reforzado mucho y bien, fichando muchos jugadores". Todo para conformar "una plantilla muy completa y con un gran entrenador, que es Sergio Scariolo", con estilo "algo similar" al que hace el Canarias, pero con el cartel de "favorito" en su semifinal.

Las peras son peras

Una etiqueta que el Canarias tratará de compensar con "mucha ilusión" y con el buen hacer de la que para su técnico es "la plantilla más completa" del conjunto isleño. Paso al frente liderado por los de siempre y alguna pieza más. Un núcleo duro, advierte Vidorreta, que también se mantiene en el Real Madrid. "Su columna vertebral siguen siendo los mismos jugadores. Campazzo, Llull, Abalde, Deck Hezonja Garuba, Tavares... Las peras son peras, y las manzanas, manzanas”, señaló finalmente.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife