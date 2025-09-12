Se complica el escándalo con Kawhi Leonard y los Clippers: desvelan la trama y las cifras para eludir el límite salarial

Los recientes documentos filtrados sobre el caso de Kawhi Leonard y los Los Angeles Clippers han revelado detalles preocupantes que profundizan la controversia. Según un informe revelado en el podcast del periodista 'Pablo Torre', se ha descubierto que el copropietario de los Clippers, Dennis Wong, realizó una inversión de aproximadamente $1.99 millones en Aspiration, la empresa vinculada al acuerdo de patrocinio con Leonard, solo días antes de que Leonard recibiera un pago de $1.75 millones por su "trabajo sin presencia".

La sospecha, tal y como añaden medios como 'ESPN' o 'Yahoo Sports', es que se hizo un contrato de patrocinio (“endorsement deal”) de 28 millones de dólares entre 2022 y 2025 con la empresa Aspiration, firma en la que Ballmer invirtió, para que Leonard reciba dinero sin tener obligaciones reales de patrocinio o marketing, lo que permitiría inflar su compensación sin que cuente como salario dentro del techo que regula la liga ('salary cap').

Este pago se produjo en diciembre de 2022, cuando Aspiration ya enfrentaba dificultades financieras, incluyendo despidos masivos. Aspiration ya estuvo en bancarrota, y su cofundador se declaró culpable de fraude, lo que agrava la gravedad de las acusaciones.

La coincidencia temporal entre la inversión de Wong y el pago a Leonard ha generado sospechas de que se trató de una maniobra para eludir las restricciones salariales de la NBA. Según medios como 'NBA Maniacs', se sospecha también que Leonard podría haber recibido acciones valoradas en unos 20 millones de dólares de esa empresa como parte del acuerdo, llegando la cifra total cercana a los 48 millones.

Además, documentos internos de Aspiration que recoge 'AS' indican que el pago a "KL2 Aspire", la empresa de Leonard, fue marcado como "crítico", lo que sugiere que se consideraba esencial para el acuerdo. Estos nuevos hallazgos han intensificado la investigación de la NBA sobre posibles violaciones al tope salarial y otras regulaciones.

En respuesta a estos desarrollos, el comisionado de la NBA, Adam Silver, enfatizó en una rueda de prensa este jueves la necesidad de contar con pruebas claras antes de tomar medidas disciplinarias.

“Estamos constantemente aprendiendo en la oficina de la liga y, nuevamente, estoy reservando mi juicio porque no conozco los hechos aquí”, expresó Silver. “No sé cuánto se le pagó a Kawhi. No sé lo que hizo o no hizo. Dejaremos todo eso para la investigación”.

La liga ha contratado al bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para llevar a cabo una investigación independiente.

“Creo que como cuestión de justicia fundamental, me mostraría reacio a actuar si solo hubiera una mera apariencia de impropiedad. Creo que el objetivo de una investigación completa es encontrar si realmente hubo impropiedad", afirmaba. “Soy un gran creyente en el debido proceso y la equidad y ahora necesitas dejar que la investigación siga su curso”.

Finalmente, Silver agregó que tiene “poderes muy amplios” al determinar sanciones, incluyendo multas económicas, suspensión de las personas involucradas o pérdida de futuras selecciones de draft si se demuestra que ha habido alguna irregularidad.

Por ahora, la situación continúa evolucionando y se espera que surjan más detalles a medida que avance la investigación, ya que no se poseen pruebas concluyentes. Los Clippers, por su parte, niegan irregularidades alegando que no hubo acuerdo real de patrocinio ni esfuerzo promocional por parte de Leonard, y que no sabían de ninguna estructura diseñada para evitar las normas salariales de la NBA.

En Estados Unidos, el escándalo ha salpicado a toda la estructura de la competición y ha puesto en entredicho la norma del 'salary cap'. El país, pese a la investigación en marcha, ya pide sanciones ejemplares para los implicados.