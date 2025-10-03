Comienza la Liga Endesa en DAZN: dónde ver todos los partidos de la temporada 2025-26

La Liga Endesa 2025-26 arranca en DAZN, que se convierte en la casa del mejor baloncesto nacional. La plataforma global de streaming deportivo ofrecerá todos los partidos de la temporada, con una cobertura sin precedentes y un equipo de voces y analistas de referencia.

La primera jornada llegará con dos grandes choques: Real Madrid vs Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket vs FC Barcelona, ambos con narración, comentarios y previa especial desde los pabellones. Además, este domingo a las 18:00h, DAZN ofrecerá en abierto el partido entre UCAM Murcia y MoraBanc Andorra, accesible de forma gratuita solo con descargar la App.

Entre las grandes novedades destaca el estreno de ‘La prórroga de DAZN’, un programa semanal que se emitirá tras cada jornada para repasar lo mejor de la competición con resúmenes, entrevistas y reportajes exclusivos.

El equipo de comentaristas estará formado por leyendas del baloncesto español como Pablo Laso, Víctor Claver, Álex Mumbrú o Quino Colom, a los que se sumarán voces expertas como Tomás Bellas, Paco Redondo o Jota Cuspinera, junto a narradores como Fran Guillén, Sergio Perela, Gerard Solé o Carlos Sánchez Blas.

Más allá de los partidos en directo, DAZN ofrecerá a los aficionados la posibilidad de interactuar en la FanZone, con encuestas, concursos y chat en tiempo real, además de contenidos bajo demanda como resúmenes, entrevistas y charlas tácticas.

Todos los encuentros de la Liga Endesa y la Copa del Rey están incluidos en el Plan Baloncesto de DAZN, disponible por 9,99 €/mes en modalidad anual con pago fraccionado. La plataforma también ofrece un Plan Premium que incluye, además del baloncesto, competiciones como LaLiga, Premier League, Fórmula 1, MotoGP o la NFL.

Con este despliegue, DAZN refuerza su compromiso con el baloncesto español y ofrece a los aficionados la posibilidad de vivir cada jornada como si estuvieran en la cancha.