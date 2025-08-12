Colby Rogers, nuevo jugador del Caja Rural CB Zamora

Apenas unas horas después de anunciar a Joey Van Zegeren como nuevo jugador del Caja Rural CB Zamora, el equipo azulón ha recibido un nuevo refuerzo. El conjunto zamorano ha anunciado este martes el fichaje de Colby Rogers.

Rogers, nacido en Covington, Georgia (2001) es un escolta estadounidense de 195 centímetros de altura que llega para reforzar el perímetro azulon procedente del baloncesto universitario americano. Un jugador que supone "una amenaza constante desde el triple, buenos hábitos sin balón y capacidad para generar ventajas en situaciones de bloqueo directo".

Colby afronta su primera experiencia en España con la ambición de utilizar el Caja Rural CB Zamora como trampolín para consolidar su carrera profesional en Europa. Una carrera que arrancó en Roselle Catholic (NJ), donde logró dos títulos seguidos del prestigioso Tournament of Champions, y antes pasó por Newton High (GA). En la NCAA firmó una trayectoria ascendente: dos temporadas en Cal Poly, siendo el segundo máximo anotador del equipo; un curso en Siena, donde recibió reconocimientos en su conferencia y anotó con regularidad en dobles dígitos; paso clave por Wichita State, batiendo el récord histórico de triples en una temporada; y su última etapa en Memphis, donde fue titular y aportó minutos de calidad en un calendario de máxima exigencia.

Con este fichaje, el Caja Rural CB Zamora suma ya ocho piezas confirmadas para su proyecto en Primera FEB (junto a Jacob Round, Jonas Paukste, Josep Peris, Ty Roberts, Álvaro Martínez y Styrmir Snær Þrastarson) más la reciente llegada de Joey Van Zegeren para la rotación interior.

“Colby nos aportará amenaza en el exterior y versatilidad, al poder jugar en todas las posiciones, por su físico y habilidad con el balón”, apuntan desde un Caja Rural CB Zamora que apuntan al hambre de este prometedor jugador para contar con una baza importante en el juego exterior esta campaña.