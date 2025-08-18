Dos cocos para empezar: El Real Madrid y el Unicaja, primeros rivales del CB Gran Canaria en la Liga Endesa 2025-26

Un coco para empezar. El Dreamland Gran Canaria comenzará la temporada 2025-26 de forma oficial enfrentándose a domicilio el Real Madrid en la primera jornada de la Liga Endesa el 4 ó 5 de octubre. De esta forma, el conjunto de Jaka Lakovic abre el campeonato contra el principal favorito al título, que se ha reforzado de forma agresiva este verano con los fichajes del base francés Théo Maledon, el escolta alemán ex de La Laguna Tenerife, David Kramer, el italiano Gabriele Procida y el ala-pívot procedente de la NBA, Chuma Okeke, todo ello, a la espera de hacer oficial el fichaje de una de las perlas del baloncesto español como el interior Izan Almansa.

Sin embargo, el principal cambio del Real Madrid en este mercado ha sido en el banquillo. La llegada de Sergio Scariolo, tras la destitución de Chus Mateo, añade una pieza fundamental para mejorar el rendimiento de un equipo, el madridista, que la campaña pasada solo pudo conquistar la ACB después de caer eliminados por Olympiakos en los cuartos de final de la Euroliga, así como de perder las finales de Supercopa y Copa del Rey ante Unicaja de Málaga.

Unicaja, primer visitante en el Arena

Además, el Granca tendrá que medirse en la segunda jornada de la competición doméstica a Unicaja de Málaga en el que será el primer partido como local en el Arena el 11 ó 12 de octubre. Los malagueños también cuentan con novedades en su plantel tras varias salidas importantes como las de Kam Taylor, Dylan Osetkowski, Yankuba Sima, Melvin Ejim y Tyson Carter. En lugar de estos jugadores han aterrizado en el equipo dirigido por Ibón Navarro nombres interesantes como los de Xavier Castañeda, Chris Duarte, James Webb III y Emir Sulejmanovic. Por otra parte, también supondrá un nuevo regreso de Olek Balcerowski a la Isla.

Un derbi por Navidad y otro cerca del final de curso

Más allá de ese inicio, cabe destacar que el cuadro claretiano disputará los derbis ante La Laguna Tenerife en dos momentos realmente señalados de la temporada. El primero de los enfrentamientos contra el rival de la isla vecina llegará en la jornada 12, que se celebra el fin de semana del 27 ó 28 de diciembre en el Santiago Martín. Mientras tanto, la visita de los laguneros al Gran Canaria Arena está fijada para la jornada 31, que se lleva a cabo entre el 12 y el 15 de mayo de 2026.

Shurna vuelve a Gran Canaria en enero

Por otra parte, uno de los partidos marcados en rojo para este año es el que va a medir al CB Gran Canaria con el Hiopos Lleida en casa de los amarillos, ya que supone el regreso de John Shurna a la Isla. Este encuentro se jugará en la jornada 16, muy cerca del corte final de la Copa del Rey, durante el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Además, los duelos ante el Barça están fijados para las jornadas 8 en el Arena (22 ó 23 de noviembre) y 29 (2 ó 3 de mayo), mientras que la escuadra de Jaka Lakovic cerrará la liga regular durante los días 28, 29 ó 30 de mayo en el Roig Arena ante Valencia Basket.