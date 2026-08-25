Un club de fútbol propone a Jason Sudeikis, protagonista de la serie 'Ted Lasso', entrenar en su equipo

El Zalgiris FC, uno de los clubes más importantes de Lituania, le ha propuesto a Jason Sudeikis, actor que interpreta a Ted Lasso, que se siente en el banquillo de su equipo femenino durante un partido oficial de liga este otoño. La iniciativa forma parte de una campaña promocional impulsada junto a la Oficina de Turismo de Vilna.

La propuesta llega cuando se emitirá la nueva temporada de la serie, en la que el personaje de Lasso vuelve a estar vinculado al fútbol femenino al frente de las jugadoras del AFC Richmond.

De la ficción a la realidad

Sudeikis, que ha contado en distintas ocasiones que tiene ascendencia lituana por parte de su padre, recibiría la oportunidad de vivir en primera persona una experiencia muy parecida a la de su personaje televisivo. El Zalgiris femenino compite actualmente en la máxima categoría del fútbol del país y cuenta con un equipo técnico profesional.

La oferta no se limitaría a posar para las cámaras. Según la propuesta del club, el actor podría participar durante todo un fin de semana en la preparación del equipo, aportar sus ideas tácticas, dirigir alguna sesión de entrenamiento y, finalmente, ocupar el banquillo durante un encuentro oficial.

La cuarta temporada de 'Ted Lasso' ya es una realidad / SPORT

El presidente del Vilnius Zalgiris, Andre Tapinas, considera que la experiencia sería una manera divertida de trasladar al terreno de juego uno de los mensajes más conocidos de la serie: creer en las posibilidades propias. Además, desde el club aseguran que las futbolistas están ilusionadas ante la posibilidad de recibir una perspectiva diferente.

Un gran aficionado del fútbol

El actor es futbolero y seguidor del Arsenal, por lo que la propuesta podría resultar especialmente atractiva para él. Ahora la pelota está en su tejado y el club espera conocer si acepta el reto.

Noticias relacionadas

A nivel de márqueting, la campaña ya ha conseguido llamar la atención internacional sobre el fútbol femenino lituano y sobre Vilna como destino turístico.