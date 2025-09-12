Clínicas Rincón Dental volverá a patrocinar al Unicaja

Unicaja Baloncesto y Clínicas Rincón Dental han firmado este viernes un acuerdo de colaboración que supone el regreso de una histórica unión. El presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, y el máximo responsable de Clínicas Rincón Dental, Manolo Rincón, han sellado el convenio en un acto que simboliza la apuesta total por el club de Los Guindos y sus equipos de cantera por parte del empresario de la Axarquía.

Con este acuerdo, Clínicas Rincón Dental patrocinará al Unicaja Mijas, que compite en Liga Femenina Challenge; al Unicaja Alhaurín de la Torre de Liga U sub-22; y al equipo júnior masculino que compite en Primera Nacional. Todos ellos lucirán la imagen del grupo sanitario malagueño en la pernera izquierda del pantalón de la equipación de juego.

Este patrocinio hace patente el compromiso del empresario axárquico Manolo Rincón con el baloncesto malagueño que consolida una relación con Clínicas Rincón Dental, con la que se promocionará el crecimiento de jugadores y jugadoras que están en una edad clave para su desarrollo como deportistas.

Una historia de éxito

Con esta vinculación entre el Unicaja y Clínicas Rincón Dental, se retoma uno de los patrocinios más importantes de la historia del club. Durante once temporadas, el grupo sanitario malagueño fue el patrocinador principal del equipo vinculado en el que jugaron las grandes promesas de la cantera. En esos años se vivieron grandes éxitos, con varios ascensos de este joven equipo a la LEB Oro, la segunda división del baloncesto nacional. El Unicaja creó un vínculo con la Axarquía gracias a esta relación que supuso el crecimiento del baloncesto en esta comarca malagueña.

Por el Clínicas Rincón pasaron canteranos de primer nivel que más tarde han llegado a la élite del baloncesto mundial, siendo los ejemplos más claros Alberto Díaz y Domas Sabonis. El actual capitán del Unicaja dio sus primeros pasos hacia la élite en aquel Clínicas Rincón, un equipo que fue clave en su evolución sin el que no sería uno de los jugadores más importantes de la historia cajista. Por su parte, Sabonis es una de las estrellas más importantes de la NBA, habiendo conseguido en tres ocasiones ser el mejor en rebotes de la liga norteamericana y llegando a participar en tres ediciones del All Star.

Otros jugadores que estuvieron en aquel Clínicas Rincón y que alcanzaron la NBA norteamericana fueron Álex Abrines, Ognjen Kuzmic y Vítor Faverani, además de otros muchos jugadores que alcanzaron la ACB o el baloncesto de élite a nivel europeo.

"Desde Unicaja Baloncesto estamos encantados de retomar este acuerdo con una empresa de éxito de nuestra provincia y que históricamente ha apostado por apoyo al deporte de nuestra provincia, en especial, con el Unicaja y con el baloncesto. Manolo Rincón no sólo es un empresario de éxito de nuestra tierra, sino que es uno de los grandes mecenas de los deportistas malagueños, sin importar la disciplina. El grupo sanitario liderado por Manolo Rincón tiene una larga trayectoria de apoyo al deporte provincial y en esta temporada el Unicaja retoma una histórica relación con este grupo empresarial", cierra el anuncio.