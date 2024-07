Claver anuncia su retirada: "He intentado ser el mejor jugador que yo podía ser"

El valenciano Víctor Claver anunció su retirada como jugador profesional y explicó en un mensaje en las redes sociales que en sus casi dos décadas de carrera ha intentado ser el mejor jugador que él podía ser y siempre con la idea de poner por delante el interés colectivo.

"He intentado ser el mejor jugador que yo podía ser, ayudando a mi equipo ganar. He tenido que adaptarme a cambios. He tenido que aprender a gestionar los errores, la presión. He tenido lesiones de todo tipo que no han sido fáciles de recuperar, ni física ni mentalmente. Pero todo ese esfuerzo valió la pena cada vez que salía a jugar y sentía que ahí era donde quería estar", señaló en su escrito.

"Es momento de ser honesto conmigo mismo y escuchar a mi cuerpo. No ha sido una decisión fácil de tomar, pero estoy contento de poder tomarla en este momento que he elegido. Cierro esta etapa de mi vida con la tranquilidad de haberlo dado todo y haberlo hecho, siendo yo, Víctor", añadió.

El jugador se retira tras haber acabado contrato con el Valencia y tras no haber encontrado ninguna opción que le motivara para seguir en activo. "Puede que no se ha retirado soñado, pero lo que sí sé es que he cumplido sueños que ni imaginé cuando era niño", explicó,

Claver fue el duodécimo jugador español en disputar la NBA, el primer valenciano en hacerlo y ha jugado en el Valencia Basket en dos etapas, además de en clubes como el Barcelona, el Khimki y el Lokotomiv Kuban. También ha estado quince años en la selección absoluta, con la que ha logrado siete medallas, entre ellas tres de oro en el Eurobasket y una del mismo metal en el Mundial de 2019.

"Ha sido un viaje que empecé en el patio de mi colegio casi de casualidad y que acaba cerca de mi familia y mis amigos, en el club en el que crecí y el que me dio la oportunidad de empezar mi carrera profesional. Por el camino he aprendido que lo importante no es lo que te espera cuando llegas al final es todo lo que vas viviendo a lo largo de él y sobre todo con quién lo compartes", señaló.

El jugador se mostró muy agradecido a todos lo que le han ayudado y han estado con él estos años. "Ha sido un viaje muy bonito al que pongo fin después de 18 temporadas", destacó.

"Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje, los que os habéis alegrado con mis triunfos y los que habéis sufrido con mis derrotas. A todos los que habéis dedicado vuestro tiempo a seguirme y apoyarme. A todos los que habéis confiado en mí y me habéis ayudado a crecer como jugador y como persona. Buscaré nuevos retos fuera de las pistas donde espero que nos sigamos encontrando", concluyó el valenciano.