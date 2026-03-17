Así está la clasificación de la Euroliga, con el 'favor' de Peñarroya al Barça

El Barça respiraba un poco más este martes después que Dubai Basketball cayera en su visita a la pista del Partizan de Joan Peñarroya (88-74) por lo que no lograban superar en la clasificación a los blaugrana. Una victoria de Dubai hubiera significado sacar de las 10 primeras posiciones al Barça (17-14) después de su racha de cuatro derrotas consecutivas en Europa. Dubai veía rota su racha de cinco triunfos consecutivos.

Aunque el conjunto de Peñarroya le echó una mano al Barça con esa victoria, cimentada en los 23 puntos de Carlik Jones, unidos a los 14 de Isac Bonga.

En la parte alta de la clasificación, el líder, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, caía en la pista de Olympiacos (104-87) en partido aplazado de la jornada 14, permitiendo al conjunto de Bartzokas acercarse a la primera plaza, a solo una victoria del equipo turoco (22-9).

Carlik Jones jugó un partidazo por el Partizan para llevarse el triunfo ante Dubai Basketball / PARTIZAN

En el tercer encuentro aplazado programado en la noche de este martes, el Hapoel Tel Aviv mantenía su buena racha tras imponerse al Barça en el Palau este pasado viernes, con una victoria en su exilio de Sofía, ante Paris Basketball (93-82), con 24 puntos de Blakeney, 18 de Bryant y 14 de Oturu.

Los azulgrana ocupan la décima plaza, con 17 victorias y 14 derrotas, aunque empatado con el mismo record con Zalgiris Kaunas, AS Mónaco y Panathinaikos, todos ellos con mejor ‘basket-average’ que los de Pascual. Este jueves tienen un compromiso importante en la visita a un Valencia Basket en plenas fallas, y con los de Pedro Martínez luchando por las primeras cuatro plazas que dan la ventaja de pista en los cuartos de final de la Euroliga