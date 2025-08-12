Baloncesto
El 'Clásico' de la Liga Endesa se podrá ver en abierto
DAZN, poseedora de los derechos de la Liga Endesa, cede el Madrid-Barça para que se ofrezca en abierto por TVE y TV3 también ofrecerá encuentros de Liga esta temporada
Cambio profundo en el mapa audiovisual para seguir la Liga Endesa la próxima temporada. Después de conocerse que Movistar+ perdía los derechos de transmisión a manos de la plataforma DAZN, el siguiente paso y muy favorable para los aficionados al basket, es que el Clásico, uno de los partidos más interesante de la temporada, lo ofrecerá en abierto TVE.
Según adelantaba este martes ‘Encestando’, el Madrid-Barça será uno de los encuentros que se ofrecerá en abierto, como parte del acuerdo alcanzado con la ACB para que al menos, dos encuentros se ofrezcan en abierto cada jornada, uno de ellos en TVE y también entran en la ecuación las televisiones autonómicas como TV3 que ha decidido apostar por la Liga Endesa.
Con la entrada de las televisiones autonómicas, ahora mismo confirmadas la catalana y la valenciana, junto a la aportación de DAZN, el montante del dinero que ingresará la ACB es parecido al contrato que tenían con Movistar+, pero con la gran diferencia que ahora la competición se hará mucho más visible para los aficionados.
Ingresos parecidos al anterior contrato
Según explica el portal, la intención es reducir los costes de producción lo que permitirá a los clubs poder ingresar en conjunto por encima de los 10 millones de euros y los patrocinadores de la ACB ganarán pantalla al verse en abierto.
La intención de TVE es ofrecer los encuentros el domingo al mediodía, con la exclusividad de uno de los dos ‘Clásicos’ mientras todavía no parece decidido si se van a emitir los partidos por La2 o en el canal Teledeporte.
TV3 se ha mostrado desde el principio interesada en ofrecer ese encuentro semanal, que incluso podrían ser dos, aunque todavía no está clara la franja horaria en su parrilla, que podría ser el sábado por la tarde.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Marc Casadó solo piensa en el Barça
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça