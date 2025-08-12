El 'Clásico' de la Liga Endesa se podrá ver en abierto

Cambio profundo en el mapa audiovisual para seguir la Liga Endesa la próxima temporada. Después de conocerse que Movistar+ perdía los derechos de transmisión a manos de la plataforma DAZN, el siguiente paso y muy favorable para los aficionados al basket, es que el Clásico, uno de los partidos más interesante de la temporada, lo ofrecerá en abierto TVE.

Según adelantaba este martes ‘Encestando’, el Madrid-Barça será uno de los encuentros que se ofrecerá en abierto, como parte del acuerdo alcanzado con la ACB para que al menos, dos encuentros se ofrezcan en abierto cada jornada, uno de ellos en TVE y también entran en la ecuación las televisiones autonómicas como TV3 que ha decidido apostar por la Liga Endesa.

Con la entrada de las televisiones autonómicas, ahora mismo confirmadas la catalana y la valenciana, junto a la aportación de DAZN, el montante del dinero que ingresará la ACB es parecido al contrato que tenían con Movistar+, pero con la gran diferencia que ahora la competición se hará mucho más visible para los aficionados.

TVE volverá a emitir la Liga Endesa y en abierto para que lo puedan seguir todos los aficionados / TVE

Ingresos parecidos al anterior contrato

Según explica el portal, la intención es reducir los costes de producción lo que permitirá a los clubs poder ingresar en conjunto por encima de los 10 millones de euros y los patrocinadores de la ACB ganarán pantalla al verse en abierto.

La intención de TVE es ofrecer los encuentros el domingo al mediodía, con la exclusividad de uno de los dos ‘Clásicos’ mientras todavía no parece decidido si se van a emitir los partidos por La2 o en el canal Teledeporte.

Se acabaron las transmisiones de Movistar+, y deberán centrarse solo en la Euroliga / MOVISTAR

TV3 se ha mostrado desde el principio interesada en ofrecer ese encuentro semanal, que incluso podrían ser dos, aunque todavía no está clara la franja horaria en su parrilla, que podría ser el sábado por la tarde.