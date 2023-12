El circuito Plaza 3x3 CaixaBank supera los 55.000 participantes en 2023

El circuito Plaza 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto amateur al aire libre de España, ha cerrado su edición 2023 con un nuevo éxito de participación, convocatoria, baloncesto en la calle y transmisión de los valores del deporte.

Han sido 10 las ciudades que ha visitado este año, desde su primera parada en Vigo el pasado mes de mayo hasta la última, el pasado sábado 16 de diciembre en Madrid.

En esta undécima edición del circuito han participado 4.488 jugadores y jugadoras de todas las edades, que han disputado un total de 1.879 partidos y han recibido 33.000 visitantes, llenando las plazas más emblemáticas de Vigo, Córdoba, Toledo, Pamplona, Logroño, Barcelona, Santander, Murcia y Las Palmas, así como el Movistar Academy Magariños de Madrid, en el que se celebró la décima y última parada del circuito.

Con la Selección Absoluta Femenina y el deporte urbano

A lo largo de la edición 2023, el circuito ha coincidido en dos ocasiones con la Selección Absoluta Femenina. En las dos primeras paradas del año, celebradas en Vigo y Córdoba, contó con la visita de jugadoras y equipo técnico, que disputó en ambas ciudades partidos de preparación para el Eurobasket. Además, por tercer año consecutivo, la parada en Barcelona se celebró en el marco del Extreme Barcelona, el evento de deporte urbano más exitoso de España, que potencia el 3x3 como modalidad deportiva que como tal se estrenará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Exhibiciones de Baloncesto en Silla de Ruedas

Este año, además, se ha incorporado al programa de cada parada un torneo de exhibición y práctica de baloncesto en silla de ruedas, del que CaixaBank también es patrocinador oficial vía la FEDDF (Federación Española de Deportistas con Discapacidad Física). Más de 80 jugadores y jugadoras, tanto profesionales como de escuelas de baloncesto en silla, han disftutado de liguillas BSR 3x3. Parada a parada, el público asistente en cada ciudad ha podido experimentar en primera persona el juego en silla, con el acompañamiento de jugadores y jugadoras de los Clubes BSR de cada localidad.

Embajadores FEB, visitantes ilustres y Voluntarios

Una edición más, el ex internacional Fernando Romay ha sido el principal Embajador FEB del circuito, en cuyo cierre en Madrid participó asimismo la legendaria ex jugadora Amaya Valdemoro. Además, en algunas de sus paradas el Plaza 3x3 CaixaBank ha contado también con la visita de la actual presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, la histórica ex internacional Susana García y el jugador del UCAM Murcia Thadd McFadden.

En el Circuito han participado niños y niñas de todas las edades con el apoyo de Romay / FEB

Más de 3.000 voluntarios en 11 ediciones

Asimismo, esta edición 2023 ha seguido contando con el excelente trabajo de un equipo de 3.000 voluntarios adscritos al Programa de Voluntarios FEB-CaixaBank, que parada a parada se registran para colaborar en la organización deportiva. Reclutados por las Federaciones Autonómicas y sus delegaciones locales, parada a parada los voluntarios locales realizan funciones de apoyo logístico. En la actualidad, el Programa de Voluntarios FEB CaixaBank, fundado en 2014 con motivo de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014 ha superado ya los 23.185 inscritos.

Elisa Aguilar: “Un año más, ha sido una gozada”

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, valora “el relevante papel que el Plaza 3x3 CaixaBank tiene no sólo para la promoción del formato 3x3 en la que la Federación Española está plenamente comprometida, sino también para la práctica del baloncesto en general, en un ambiente de competición, pero sobre todo de convivencia, sacándolo a la calle y abierto a todas las edades y condiciones. Un año más, ha sido una gozada ver plazas tan emblemáticas de toda España llenas de niños, niñas y familias disfrutando de nuestro deporte y los valores que transmite. El Plaza 3x3 CaixaBank es un programa de referencia y esperamos que lo sea por muchos años más”.

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español

“Desde CaixaBank apostamos hace años por el patrocinio deportivo como herramienta estratégica que imparte valores y fomenta el progreso cultural, social y económico. Proyectos como el Plaza 3x3 CaixaBank, impulsado con la FEB, ayudan a la promoción del baloncesto y sus valores a todas las franjas de edad y estamentos de la sociedad por todo nuestro territorio de influencia, cosa que nos permite posicionarnos como entidad cercana. Además, este campeonato fomenta valores como el esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo, espíritu de superación y el respeto entre las aficiones, que son activos en los que creemos y defendemos. En definitiva, esta iniciativa nos permite llegar a todo el territorio para estar cerca del cliente, seña de identidad histórica de CaixaBank”, ha explicado María Luisa Martínez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en CaixaBank..