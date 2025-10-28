El Circuito 3x3 CaixaBank cierra su edición más inclusiva: 3.856 jugadores, 45.000 visitantes y nueve paradas por toda España

El Circuito 3x3 CaixaBank bajó el telón de su temporada 2025 con una gran fiesta final en Sevilla y cifras que consolidan este tour como referente del baloncesto urbano gratuito y al aire libre en España.

En su decimotercera edición, el evento —organizado por la FEB junto a CaixaBank— recorrió nueve ciudades desde su arranque en Almería en mayo, y reunió a 3.856 jugadores y jugadoras, 894 equipos y más de 45.000 visitantes a lo largo de 1.617 partidos. 'Cancha para todxs' ha sido el lema y también la declaración de intenciones de un proyecto que amplía horizontes más allá de la competición.

Un recorrido de norte a sur con acento social

El calendario visitó Almería, Santiago de Compostela, Cartagena, Pamplona, Santander, Plasencia, Toledo, Tenerife y Sevilla, sumando actividad en plazas emblemáticas como el Obradoiro, la Porticada o las Setas. Con Sevilla como broche final, el circuito alcanzó en su historia 143 paradas itinerantes desde 2012 y roza ya los 64.000 participantes y 475.000 visitantes acumulados.

Más allá de la pista central, la edición 2025 estrenó imagen y profundizó en su enfoque inclusivo con actividades para todos los públicos: entrenamientos para envejecimiento activo, juegos familiares, dinámicas con los Voluntarios FEB CaixaBank y espacios de convivencia que trasladaron a la calle valores como igualdad, respeto y trabajo en equipo.

Caixabank 3x3 / Caixbank

El empuje femenino: pista Universo Mujer

La Pista Universo Mujer volvió a concentrar las finales femeninas y a potenciar la visibilidad del baloncesto de niñas y jóvenes. El impacto se traduce en datos: la participación femenina se mantuvo en el 37% (más de 1.400 chicas inscritas), con picos por encima del 40% en citas como Pamplona y Almería.

Baloncesto en silla de ruedas: competición y sensibilización

La edición también integró, por cuarto año consecutivo, el torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR), con más de 20 equipos y 90 jugadores disputando más de 30 partidos de BSR 3x3. Las exhibiciones permitieron al público experimentar el juego en silla y reforzaron el compromiso de CaixaBank con la FEDDF y la integración a través del deporte.

El Triple Solidario se consolidó como emblema del circuito: por segundo año consecutivo, las paradas persiguieron el reto de 1.000 triples solidarios en cada ciudad. El resultado: más de 9.000 triples que se transformaron en ayuda económica de la Fundación “la Caixa” para asociaciones locales vinculadas a la inclusión y la igualdad social. Jugadores, visitantes, autoridades y embajadores aportaron canastas con impacto directo en proyectos del entorno.

Nombres propios y músculo organizativo

El circuito volvió a apoyarse en embajadores de lujo: a la leyenda Fernando Romay se sumaron referentes como Javier Beirán, Belén Arrojo, Luci Pascua, Laura Herrera, Carlos Jiménez y Raúl Pérez, conectando con el público y dinamizando las jornadas. La logística se sostuvo, además, en el Programa de Voluntarios FEB–CaixaBank, con 75 voluntarios movilizados en 2025 y una comunidad que supera ya 25.000 inscritos desde su creación en 2014.

Un patrocinio de largo recorrido

Aliado de la Federación Española de Baloncesto desde 2013 y patrocinador de la Selección en todas sus categorías, CaixaBank ha reforzado con el 3x3 un ecosistema que impulsa el baloncesto base y la práctica en todas las categorías formativas (de premini a júnior). En paralelo, el crecimiento del deporte es palpable: en 2024 se alcanzó el máximo histórico de licencias (440.427), con el baloncesto como deporte con más licencias femeninas en España.