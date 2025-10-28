Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Baloncesto

El Circuito 3x3 CaixaBank cierra su edición más inclusiva: 3.856 jugadores, 45.000 visitantes y nueve paradas por toda España

El proyecto visitó Almería, Santiago de Compostela, Cartagena, Pamplona, Santander, Plasencia, Toledo, Tenerife y Sevilla bajo el lema 'Cancha para todxs'

El 3x3 de Caixabank

El 3x3 de Caixabank / Caixbank

El Circuito 3x3 CaixaBank bajó el telón de su temporada 2025 con una gran fiesta final en Sevilla y cifras que consolidan este tour como referente del baloncesto urbano gratuito y al aire libre en España.

En su decimotercera edición, el evento —organizado por la FEB junto a CaixaBank— recorrió nueve ciudades desde su arranque en Almería en mayo, y reunió a 3.856 jugadores y jugadoras, 894 equipos y más de 45.000 visitantes a lo largo de 1.617 partidos. 'Cancha para todxs' ha sido el lema y también la declaración de intenciones de un proyecto que amplía horizontes más allá de la competición.

Un recorrido de norte a sur con acento social

El calendario visitó Almería, Santiago de Compostela, Cartagena, Pamplona, Santander, Plasencia, Toledo, Tenerife y Sevilla, sumando actividad en plazas emblemáticas como el Obradoiro, la Porticada o las Setas. Con Sevilla como broche final, el circuito alcanzó en su historia 143 paradas itinerantes desde 2012 y roza ya los 64.000 participantes y 475.000 visitantes acumulados.

Más allá de la pista central, la edición 2025 estrenó imagen y profundizó en su enfoque inclusivo con actividades para todos los públicos: entrenamientos para envejecimiento activo, juegos familiares, dinámicas con los Voluntarios FEB CaixaBank y espacios de convivencia que trasladaron a la calle valores como igualdad, respeto y trabajo en equipo.

Caixabank 3x3

Caixabank 3x3 / Caixbank

El empuje femenino: pista Universo Mujer

La Pista Universo Mujer volvió a concentrar las finales femeninas y a potenciar la visibilidad del baloncesto de niñas y jóvenes. El impacto se traduce en datos: la participación femenina se mantuvo en el 37% (más de 1.400 chicas inscritas), con picos por encima del 40% en citas como Pamplona y Almería.

Baloncesto en silla de ruedas: competición y sensibilización

La edición también integró, por cuarto año consecutivo, el torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR), con más de 20 equipos y 90 jugadores disputando más de 30 partidos de BSR 3x3. Las exhibiciones permitieron al público experimentar el juego en silla y reforzaron el compromiso de CaixaBank con la FEDDF y la integración a través del deporte.

El Triple Solidario se consolidó como emblema del circuito: por segundo año consecutivo, las paradas persiguieron el reto de 1.000 triples solidarios en cada ciudad. El resultado: más de 9.000 triples que se transformaron en ayuda económica de la Fundación “la Caixa” para asociaciones locales vinculadas a la inclusión y la igualdad social. Jugadores, visitantes, autoridades y embajadores aportaron canastas con impacto directo en proyectos del entorno.

Nombres propios y músculo organizativo

El circuito volvió a apoyarse en embajadores de lujo: a la leyenda Fernando Romay se sumaron referentes como Javier Beirán, Belén Arrojo, Luci Pascua, Laura Herrera, Carlos Jiménez y Raúl Pérez, conectando con el público y dinamizando las jornadas. La logística se sostuvo, además, en el Programa de Voluntarios FEB–CaixaBank, con 75 voluntarios movilizados en 2025 y una comunidad que supera ya 25.000 inscritos desde su creación en 2014.

Un patrocinio de largo recorrido

Aliado de la Federación Española de Baloncesto desde 2013 y patrocinador de la Selección en todas sus categorías, CaixaBank ha reforzado con el 3x3 un ecosistema que impulsa el baloncesto base y la práctica en todas las categorías formativas (de premini a júnior). En paralelo, el crecimiento del deporte es palpable: en 2024 se alcanzó el máximo histórico de licencias (440.427), con el baloncesto como deporte con más licencias femeninas en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas