Cinco piezas nuevas en el tablero y un viejo conocido para el CB Gran Canaria

El nuevo Dreamland Gran Canaria incorporó a seis nuevos fichajes, de los cuales, Ziga Samar, ya jugó la temporada pasada en calidad de cedido por el Alba Berlín y esta campaña lo hará como jugador de pleno derecho del primer equipo. Braian Angola, Isaiah Wong, Eric Vila, Louis Labeyrie y Kur Kuath completan la nómina de rookies llamados a fortalecer el nuevo proyecto claretiano.

Braian Angola

El colombiano ha sido una de las grandes apuestas del mercado de los claretianos, un viejo anhelo de Willy Villar que por fin se ha cumplido este verano.

A sus 31 años recala en la Isla tras una prolífica trayectoria que le ha llevado, tras acabar su periplo universitario en Florida State, a defender los colores de Lakeland Magic, Filou Oostende, Partizan, Ironi Nes Ziona, AEK, Galatasaray, Karsiyaka, Hapoel Tel Aviv y Türk Telekom.

Sobre el papel, su versatilidad le permite jugar en cualquiera de las tres posiciones exteriores y debe estar llamado a ser uno de los referentes en ataque del nuevo Granca, además de aportar intensidad en defensa.

Isaiah Wong

Si a priori llegaba como posible relevo de Angola, la pretemporada le ha encumbrado como la gran esperanza amarilla. Natural de Nueva Jersey, a sus 24 años vivirá su segunda experiencia europea tras su paso fugaz por el Zalgiris Kaunas la temporada pasada, donde ya cumplió con el peaje lógico de adaptación al basket FIBA tras su periplo por la NBA y el baloncesto universitario.

En pretemporada se destapó en todos los encuentros menos en uno como el máximo anotador del equipo, destacando por su calidad técnica y rapidez, aunque debe mejorar en defensa para ajustarse a las exigencias de Jaka Lakovic.

Eric Vila

El gerundense llega a la Isla a sus 27 años con experiencia en la NCAA, Girona y Breogán, dispuesto a convertirse en el jugador polivalente que pueda demandar el equipo en cada partido. Capacitado para jugar del tres al cinco, es un jugador cumplidor, trabajador y conocedor de las necesidades de Lakovic, con quien compartió vestuario en la etapa final del esloveno como jugador.

Además, aporta un valor añadido al ser uno de esos cupos nacionales tan importantes en la Liga ACB.

Louis Labeyrie

El francés cuenta con el aval del capitán Andrew Albicy y, sobre el papel, debería ser el jugador de mayor calidad del equipo, tras su paso por el Valencia Basket. Sin embargo, a sus 33 años y tras tres cursos en la liga rusa con el Unics Kazan, no ha disipado las dudas físicas, siendo el que peor rendimiento ha mostrado en la pretemporada de los seis fichajes.

La apuesta por él tras dar salida a John Shurna aún genera incertidumbre y está por ver si puede recuperar su mejor nivel.

Kur Kuath

El primer sudsudanés de la historia del Granca, natural de Jartum, afronta su primera gran oportunidad en un club con tradición en Europa a sus 27 años, tras pasar por la LEB Oro y el Hamburg Towers la temporada pasada.

Desde la salida de Khalifa Diop, los amarillos no contaban con un pívot de poderío físico y gran envergadura, capaz de imponerse en la pintura. En pretemporada ha dejado destellos de lo que puede aportar, aunque deberá controlar las faltas y adaptarse al exigente sistema de Lakovic.

Un diamante en bruto que puede dar grandes alegrías a la marea amarilla.

Ziga Samar

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas