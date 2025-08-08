Los cinco internacionales taronja superan con nota alta los primeros test

Los cinco jugadores internacionales del Valencia Basket convocados por Sergio Scariolo para la gira de preparación del Eurobasket, han superado con nota alta los dos primeros test de preparación de cara a la gran cita del verano que se celebrará del 27 de agosto al 14 de septiembre en Letonia, ChipreFinlandia y Polonia. Jaime Pradilla, Josep Puerto, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima forman forman parte de la preselección de 15 jugadores para el Eurobasket, lo que supone que un tercio de la selección está compuesto por jugadores del Valencia Basket. Los cinco aspiran a ganarse una plaza en la lista de 12 hombres que Scariolo llevará al Campeonato de Europa. Tras la marcha forzosa de la concentración del lesionado Eli John Ndiaye, Scariolo ya sólo deberá descartar a dos jugadores.

Buen balance

El quinteto taronja hecho méritos para seguir en la concentración en los dos partidos de preparación que ha disputado hasta ahora la selección española, ambos en Málaga y que se han saldado con una victoria ante la República Checa y una derrota ante Portugal.

En el primer partido, disputado el pasado martes 5 de agosto, España se dejaba sorprender por Portugal ante la que caía por 74-76. En ese primer test en el que los de Scariolo acusaron su falta de rodaje, participaron cuatro de los cinco taronja ya que el seleccionador decidía descartar para ese partido a Josep Puerto. Ante Portugal destacaba Jaime Pradilla con 9 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 11 de valoración personal. También contribuía al equipo con 9 puntos Xabi López-Arostegui que además capturaba 1 rebote y finalizaba con 7 de valoración. Sergio de Larrea, pese a ser uno de los más jóvenes del equipo, también fue uno de los más valorados con 10 tras anotar 6 puntos, 2 rebotes y dar 3 asistencias. Mientras Yankuba Sima anotaba 3 puntos y capturaba 1 rebote.

En el segundo partido disputado ante la República Checa que se saldaba con triunfo de España por 87-73 y una sensible mejoría en el rendimiento de los de Scariolo, los jugadores del Valencia Basket fueron determinantes. Josep Puerto se resarcía de su no convocatoria ante Portugal con una sensacional actuación en el tiro exterior que le llevaba a anotar 15 puntos en 5 triples. Además capturó 3 rebotes para finalizar con 15 de valoración personal. Por su parte, Xabi López-Arostegui también fue determinante con 13 puntos, 4rebotess, 2 asistencias y 17 de valoración. Además, Jaime Pradilla aportaba 6 puntos, 3 rebotes, y con 5 asistencias era el mejor de España en esta faceta. El ala-pívot aragonés finalizaba con 8 puntos de valoración. Por su parte, Yankuba Sima anotó 2 puntos, capturó 2 rebotes y dio 3 asistencias.

Ahora, los cinco jugadores internacionales con España continuarán la Gira Imperium con España camino del Eurobasket. Las próximas paradas será el doble enfrentamiento la semana que viene frente a Francia: el Jueves 14 de agosto (21:00h) en el Olimpic Arena de Badalona y el Sábado 16 de agosto (21:00h) en el Accor Arena de París.