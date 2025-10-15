Chus Mateo, tajante: "Me gustaría que el nacionalizado tuviera cierto arraigo con España"

Chus Mateo repasó la actualidad del baloncesto español y también su etapa en el Real Madrid en una entrevista en 'Colgados del Aro'.

El técnico, cesado este mismo verano por el club blanco, dejó claro su entusiasmo con su nuevo cargo: "Este reto me motiva y me apasiona. Estoy superilusionado, con muchísimas ganas y energía. Quiero dar aire fresco porque creo que hay muchos jugadores jóvenes con talento", dijo el nuevo seleccionador español.

El talento joven que se marcha a Estados Unidos

Sobre la fuga de los jugadores jóvenes a Estados Unidos, el técnico español, cree que es muy importante mantenerse en contacto con ellos para que noten el apego por parte de la Federación: "Creo que hay un paradigma nuevo. Tenemos que estar en contacto con los jugadores jóvenes que se nos han ido ahí. Es fácil para mí viajar y moverme por España, pero necesito que ellos sientan que su seleccionador y su Federación les dan cariño y están cerca suyo. Creo que todo eso tiene que ser algo que nos ayude a entender que es normal que si tienen una oferta de estudios, de desarrollo de su baloncesto, y encima les pagan un dinero, es lógico que abandonen sus clubes. ¿Cómo no lo van a hacer? Buscaremos las fórmulas para intentar que tengan más sitio".

El próximo Mundial de 2027

Chus también se refirió al próximo gran compromiso que tiene que afrontar la selección española de baloncesto. En verano de 2026 no hay torneo, pero lo siguiente será el Mundial de 2027: "Es muy importante clasificarnos para el Mundial de Catar. Si no lo hacemos es una faena, porque no tienes una experiencia de un Mundial, y acabaría haciendo que los jóvenes no maduren como deben. La clasificación será complicada, pero hay que ilusionar a los jugadores y a los aficionados".

Los planes con Ricky Rubio

El seleccionador tuvo buenas palabras para el base del Masnou, con el que dijo que hay que tener paciencia y respetar cualquier decisión que tome: "Está jugando bien porque está disfrutando del baloncesto que le gusta. Hay que dejarle disfrutar. Cuando él decida que quiere estar con nosotros, él va a tener sitio siempre, lo digo desde ya. Si algo necesitamos ahora mismo, es un liderazgo como el que él podría darnos".

La nacionalización de jugadores

Chus Mateo también dejó muy clara su postura en referencia a los jugadores nacionalizados. A pesar de que el técnico aún no ha hablado con la Federación sobre este asunto, parece claro que su intención es que no se repita un caso Lorenzo Brown 2.0: "Es algo que tengo que hablar con la Federación y ver qué opinión tienen ellos. A mí me gustaría que el nacionalizado tuviera cierto arraigo con España. Que sea alguien con quien se pueda mantener una conversación en español. Eso justificaría una nacionalización."

Su salida del Real Madrid

Finalmente, también fue preguntado por su etapa en el Real Madrid. Tras 25 años vinculado al club blanco (los últimos tres como primer entrenador), Chus dijo que ya había escuchado los rumores que circulaban sobre un posible cambio de aires en el banquillo: "Yo ya venía escuchando desde hacía tiempo que no iba a continuar en el Real Madrid. Otra cosa es que en mi corazón tenía la esperanza de que habiendo ganado la Liga y teniendo un año más de contrato, a lo mejor cambiaba la opinión, pero no fue así. Estoy muy agradecido por todos los años. Me voy orgulloso y contento por los éxitos y también por los mensajes de los jugadores agradeciendo mi trabajo. No he dejado de ser yo durante este tiempo".

El madrileño se mostró satisfecho con su trabajo, pero con ganas de pasar página y centrarse en el reto que tiene al frente de la selección española, en una etapa de transición tras el fin de una generación tan exitosa.