Chus Mateo: "No me sorprende que el Barça no usara a Willy en la segunda parte"

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, aseguró este domingo, tras la victoria de su equipo en el Palau Blaugrana (89-91), la octava victoria consecutiva en los Clásicos, que su equipo tuvo la paciencia para llevar el partido hasta el final".

"Jugar contra el Barcelona, con jugadores de tanto talento como Punter, Parker, Brizuela, Parra, Willy (Hernangómez)... no es nada fácil. Sin embargo, hemos logrado llevar el partido hasta el final como queríamos, con opciones de victoria", dijo el preparador del cuadro madrileño en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Chus Mateo, durante el partido / EFE

Sobre las claves del triunfo, que consolida el liderato del conjunto blanco en la Liga Endesa, el técnico madrileño señaló que el Barça no les hizo “tanto daño” desde la línea de tres puntos "como en otras ocasiones", y el rebote.

"El rebote ha sido decisivo en este partido ajustado. No me sorprendió la decisión del Barcelona de no usar a Willy Hernángómez en la segunda parte. Es cierto que hemos aprovechado sus carencias en el rebote, pero también han tenido otras fortalezas", opinó.

Una final para el jueves

Asimismo, el preparador destacó la "fortaleza mental, la solidez y la consistencia", para sumar la décima victoria consecutiva entre ambas competiciones, lo que les da la fuerza para afrontar el "decisivo partido" de este jueves en la pista del Partizan serbio que decidirá su futuro en Europa.

Finalmente, subrayó la dificultad de vencer al Barcelona, un equipo "extraordinario capaz de desplegar un nivel de juego altísimo", a pesar de las lesiones importantes que han marcado su temporada. Además, se ha mostrado "satisfecho" con el esfuerzo colectivo que permitió al equipo hacerse con la victoria.

"Tanto Feliz como Usman (Garuba) han hecho un gran trabajo, pero ha habido otros compañeros también que han ayudado a que el equipo saliera adelante en un campo complicado. El equipo se basa en que todos aporten", sentenció.