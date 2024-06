Chus Mateo se siente maltratado por Florentino Pérez

El Real Madrid cerró este miércoles una temporada perfecta en la ACB logrando los tres títulos de la campaña, la Supercopa Endesa, el Copa del Rey y la Liga Endesa, desbancando al Barça como campeón después de imponerse al UCA Murcia (73-84).

Un año espectacular del equipo de Chus Mateo, que a pesar de la alegría por haber dado al club blanco los tres grandes títulos, no le ha valido para renovar su contrato con el Madrid, algo que debería haberse cerrado ya hace semanas.

Y es que en el Madrid, a pesar del éxito en las competiciones domésticas, todavía le duele haber dejado escapar una temporada perfecta después de caer ante el Panathinaikos en la lucha por el título de la Euroliga en Berlín.

Una derrota dolorosa

Una derrota que hizo mucho daño y especialmente al presidente, Florentino Pérez que ya se veía celebrando la segunda Euroliga consecutiva, lo que hubiera sido todo un hito para la entidad madridista, pero que se les escapó de las manos.

Una decepción que llevó al presidente a poner en duda la continuidad de Chus Mateo, que ha cumplido el trabajo cerrando el círculo en los torneos ACB de la temporada. ¿Será suficiente para renovar su contrato?. De momento, parece que no.

Y es que el técnico del Madrid se siente menospreciado ya que considera que ha hecho un trabajo brillante tras la salida de Pablo Laso. Y no es para menos, ya que en las dos últimas temporadas, ha logrado cinco títulos de los ocho posibles.

A ojos del presidente blanco, parece no ser suficiente y si la renovación no llega en los próximos días podría significar la salida de Mateo, un técnico de perfil bajo, que aprovechó el despido indisimulado de Laso para lograr su puesto, y que, de momento, no está consiguiendo el aval de la sección blanca para continuar, al menos, otro año más.