Chus Mateo: "Ha sido una victoria importante pero no decisiva"

Chus Mateo, seleccionador español, dedicó la victoria de este viernes ante Ucrania por 86-66 en Riga (Letonia) a los jugadores Miki Salvó y Great Osobor, lesionados de gravedad, y a Dani Díez y Alberto Díaz, quienes, por molestias físicas, no pudieron estar con el equipo.

Mateo calificó el encuentro de "difícil", pero subrayó el trabajo defensivo en la segunda mitad, el "físico" y el control en el rebote como claves para la victoria, después de que España comenzase el partido con seis pérdidas de balón en el primer cuarto. Asimismo, valoró el "éxito" en tiros de tres puntos y la experiencia de Pierre Oriola, que volvió a vestir la camiseta de la selección cinco años después.

"Sólo puedo alabar su trabajo. Entendió el juego reboteando muy bien, con una actividad extraordinaria. Estaba sufriendo porque igual le estaba dando más minutos seguidos de los que debería pero ha respondido como un jabato y estoy encantado de que nos esté ayudando", destacó.

El técnico, durante el encuentro ante Ucrania, en Riga / FEB

Buena respuesta tras el descanso

El técnico también habló de la mejoría del equipo tras el descanso y admitió que se siente "contentísimo" con el trabajo de sus jugadores. "Hemos reaccionado muy bien en el descanso. Hemos sido capaces de entender por qué habíamos tantas pérdidas de balón, nos hemos colocado mejor y hemos mantenido la cabeza fría para seguir controlando el rebote. Estoy contentísimo", señaló Mateo en la rueda de prensa posterior al partido.

Tampoco quiso olvidarse de varios jugadores que estuvieron presentes en la primera ventana de clasificación, a los que brindó el triunfo en Riga: "Le dedico la victoria a Miki Salvo, Great Osobor, Dani Díez y Alberto Díaz".

Los jugadores celebran la victoria ante Ucrania, aunque el técnico asegura que no es definitiva / FEB

'La Familia' continúa invicta en el Grupo A y el próximo 2 de marzo tendrá la posibilidad en Oviedo de clasificarse de manera automática para la siguiente fase."Es una victoria importante pero no es decisiva", dijo Mateo.

"Eso es algo que tengo que transmitir al equipo. Aunque hayamos jugado bien y ganado a un muy buen equipo aún no hemos completado el trabajo. A partir de mañana este partido es pasado. Ahora hay que centrarse en que hay uno más y que hay que clasificarse para la siguiente fase", concluyó.