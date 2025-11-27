Chus Mateo: “Ha sido una victoria muy especial”

Chus Mateo se estrenó como seleccionador español en sustitución de Sergio Scariolo y lo hizo con una victoria ante Dinamarca (64-74), en un momento que reconoció será “especial”, como reconoció tras el encuentro

“Desde que me nombraron seleccionador, es verdad que tengo una ilusión enorme por este trabajo”, reconoció. “Una de las cosas más bonitas es ser seleccionador de tu país, y estoy viviendo un momento muy bonito. Cuando he escuchado el himno y luego el compromiso de los jugadores en este primera partido, es una victoria especial, sin duda”, comentó Mateo.

Desvelñó que “les he dicho a los chicos que me hacía muchísima ilusión y nunca podré olvidar una primera concentración con todos estos jugadores y siempre lo voy a guardar en mi corazón”.

Dos debutantes, el seleccionador y el jugador del Granada, Lluis Costa / FEB

Buen debut y satisfecho con el equipo

Un par de jugadores acabaron ‘tocados’ aunque espera tenerlos disponibles para el partido del domingo ante Georgia. “Dani Díez se ha torcido el tobillo y espero que se recupere sino estoy seguro que saldrá otro y nos ayudará. Respecto a Jaime Fernández ha notado una pequeña molestia, pero no queremos forzar a nadie. Espero que no sea importante ninguna situación”, dijo.

Mateo, dando instrucciones en un momento del encuentro / FEB

Respecto al encuentro, dijo que “me ha gustado que hemos jugado aceptablemente bien en ataque, y hemos defendido bastante bien como grupo, y como vengo diciendo, por el compromiso que tengo dentro del vestuario.

“Es ilusionante tener jugadores de 13 clubs y han jugado en conjunto y se ayudan como si tuvieran pasado mucho tiempo juntos. Para el entrenador eso siempre es una ayuda”, aseguró.

Los jugadores mostraron su alegría por la primera victoria conseguida en el Grupo de clasificación para el Mundial 2027 / FEB

Por su parte, Santi Yusta develó cual fue el ‘estreno’ de los jugadores con el nuevo seleccionador. “Solo le hemos echado agua por encima”, dijo. “Estamos contentos por el dinamismo en ataque y defensa que hemos mostrado ante Dinamarca. No hemos tenido mucho tiempo para trabajar pero en general, muy bien”, fueron sus palabras tras el encuentro.