Chus Mateo rompe su silencio tras su controvertido despido

Tras su salida del Real Madrid, Chus Mateo rompió su silencio y concedió una entrevista en el programa 'Tirando a Fallar' de EsRadio. El técnico madrileño habló sobre todos los temas que lo han acompañado durante estos años y cómo valora su trayectoria como entrenador en uno de los banquillos más exigentes del mundo del baloncesto.

"Había un cierto runrún. Pero es que desde el primer minuto que Chus Mateo cogió el Real Madrid había runrún. Porque la gente pensaba que Chus Mateo a lo mejor no estaba a la altura de lo que necesitaba el Real Madrid”, desgrana. “A mí me gusta hablar del baloncesto en primera personal del plural, no personalizar así. La figura de Chus Mateo no era tan importante. Se consiguió un ambiente bueno de trabajo. Hacer que los jugadores crean es una tarea que tiene que hacer el primer entrenador", comentó.

Como es lógico, también se le preguntó acerca de su salida del club blanco. El Madrid optó por despedirlo justo después de ganar el título liguero. "No es que no entendiera la decisión. Trato de no plantearme mucho si en esto hay justicia o no. Hay cosas que para mí son más importantes. Es algo que deciden en el Real Madrid, de cambiar el aire y el rumbo de lo que venía acontecimiento en la sección de baloncesto".

Florentino Pérez, junto a Chus Mateo / EFE

"No es que me pregunte demasiado el porqué. Creo que es mejor seguir adelante y no pensar. Me paro a hacerlo con que he disfrutado tres años como entrenador principal del Real Madrid, que para alguien que ha sido madridista desde muy pequeñito y que ha estado 25 años en el club es maravilloso", finiquitó, sin querer entrar en demasiadas polémicas.

El entrenador reconoció que la Euroliga de su equipo "no fue buena", pero tampoco se quedó callado con el arbitraje contra Olympiacos. "Igual tenía que haber rajado del arbitraje en El Pireo, pero entonces no sería yo. Creo que en el juego afectan muchas variables, pero que no hay que hacer mención a ello: lesiones, arbitrajes, presupuestos... Lo odio, odio que la gente se ponga a hablar de cosas que pueden influir, echando mano de ellas cuando pierdo y no cuando gano. No es mi estilo".

El capitán del Real Madrid, Sergio Llull, levanta el trofeo tras su victoria en el tercer partido de la final de la Liga Endesa que Valencia Basket y Real Madrid han disputado hoy miércoles en el pabellón de la Fuente San Luis. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

También habló del futuro del Real Madrid, del que todavía se desconoce de manera oficial el entrenador. "El Madrid a veces necesita un entrenador que baje su perfil por el objetivo común. Que mire para otro lado, que no genere problemas y tratando de resolverlos sin hacer ruido. O verlos y callarte y esperar que se resuelvan solos".

El próximo destino de Chus es una incógnita. Con el Real Madrid, ha conquistado un total de seis títulos: una Euroliga, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Además, fue elegido como el mejor entrenador del año de la Euroliga en el año 2023/2024.