Chus Mateo recibe el primer tortazo con la selección: “Nos hace daño”

España cerró la primera fase de grupos de clasificación para el Mundial 2027 de Qatar, como primera de grupo (5-1), aunque lo hizo con derrota en la prórroga ante una Georgia liderada por un inmenso Shengelia (91-89) en el primer tropiezo de Chua Mateo como nuevo seleccionador español.

Una derrota que podía ser previsible hasta cierto punto, aunque no agradó en la manera en que se produjo después de un 10-30 inicial que presagiaba un paseo para el combinado español y que llegó a situarse de +22 en el tercer cuarto, para caer completamente en picado en la parte final, y ceder una prórroga dónde Georgia sentenciaba por ese ajustado 91-89.

Una derrota, de todas maneras, que no enturbia la buena primera fase de España, y el primero que quiso quitarle hierro fue el seleccionador, Chus Mateo, en su primera derrota al frente del combinado español. “Las conclusiones son que hay que seguir sumando”, dijo

Shengelia hizo mucho daño a Espala para acabar sumando el triunfo ante el equipo de Chus Mateo / FIBA

"Continuar adelante"

“Hay que continuar hacia adelante. Tratar de hacer un buen trabajo. Hay que aprender a superar adversidades. Esto nos hará crecer. Hemos hecho un buen trabajo durante esta semana y lo valoramos”, comentó Mateo.

“La derrota nos hace daño, pero no siempre consigues la victoria. Lo importante es levantar la cabeza para la próxima Ventana. Hay que luchar juntos. No hemos sabido cerrar un buen trabajo. Es una victoria que se nos ha escapado”, explicó. “Analizaremos lo que hemos podido hacer mal, pero también sacaremos los puntos positivos. Nos ha faltado cerrar un partido que teníamos bien orientado, pero no hemos sido sólidos en los momentos decisivos.

Willy, en una acción ante su ex compañero en el Barça, Tornike Shengelia / FIBA

“Nos viene bien también saber cómo salir a flote en situaciones adversas. Esto va dentro de nuestro crecimiento. Podríamos haber hecho algo más por la concentración. Nada que reprochar por la entrega y por luchar juntos” dijo el seleccionador, que ya tiene el punto de mira en el inicio de la segunda fase, que arrancará a final de agosto con una nueva Ventana FIBA. La derrota impidió que España hiciera pleno de victorias en el Grupo A, aunque entra como lider en el Grupo I y con el ‘average’ ganado tanto a Ucrania como a la propia Georgia, pensando en la siguiente fase.

Willy: "Tenemos que estar juntos"

Para Willy Hernangómez, que volvió a capitanear a España en su segunda aparición consecutiva, el duelo ante los georgianos "fue un partido muy duro. Nos enseña que los encuentros se juegan desde el principio hasta el final, que habrá momentos buenos y malos, pero el grupo debe estar junto", dijo.

"Tengo ganas de que llegue la siguiente Ventana”, comentó el madrileño que ya se ofrece para liderar al equipo en los duelos que llegan ante Portugal (28 de agosto), Grecia (31) “Esto es un trabajo para seguir sumando, para luchar para estar en el próximo Mundial. Debemos levantarnos, unirnos y a por el siguiente partido”