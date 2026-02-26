Chus Mateo recela de Ucrania

El seleccionador español, Chus Mateo, no quiere ningún tipo de confianza de sus jugadores de cara al tercer duelo de la Fase de Clasificación para el Mundial 2027, que les mide a Ucrania este viernes, en Riga (Letonia).

Para Mateo, “Ucrania ha jugado muy bien en la Ventana de noviembre. Es un equipo muy duro, que defiende muy bien, pero que tiene muchos recursos ofensivos, con tiradores, gente muy grande que promedia más de cinco tapones por encuentro, y con un base que genera mucho juego”, aseguró el seleccionador.

Chus Mateo quiso hablar de los jugadores que han viajado a Riga, y ha afirmado que “están aquí por el compromiso que han demostrado y por el nivel que están teniendo en sus clubes. Podemos tener un grupo con cierta continuidad”, dijo el técnico.

Mateo sigue el entrenamiento del equipo en Riga, previo al duelo de este viernes ante Ucrania / FEB

“Las incorporaciones son jugadores de peso y ojalá que no notemos las ausencias. En nuestra cabeza están los nombres de Miquel Salvó, Gret Osobor, Alberto Díaz o Dani Díez, pero lo que se trata es que el grupo sea lo importante y podemos sacar adelante la Ventana”, dijo Mateo.

Yusta: “Tenemos que pararles”

Por su parte, el escolta Santi Yusta es uno de los referentes de este grupo que afronta la segunda Ventana de Clasificación, dijo que “tienen un base de mucha calidad y un pívot como Artem Pustovyi que conocemos todos. Tenemos que pararles, evitar que nos corran y a partir de ahí, hacer nuestro juego. Es un equipo muy agresivo, tenemos que estar fuertes de cabeza para que no nos saquen del encuentro”. aseguró.

Sobre el gran momento de forma del madrileño, asegura desconocer “cuál es la pócima mágica, pero es verdad que después del EuroBasket encontré ese punto de rapidez y agresividad que necesitaba para dar ese salto de calidad, y lo he mantenido tanto en la Selección como en la Liga Endesa”, finalizó.