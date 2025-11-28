Chus Mateo, prudente pero optimista con el futuro de Ricky Rubio en la selección española

La andadura de Chus Mateo al frente de la selección española de baloncesto empezó con buen pie. El combinado nacional ganó en el debut del técnico madrileño en el banquillo español, imponiéndose por 64 a 74 a la selección de Dinamarca en Farum.

Este triunfo es el primero en la carrera por clasificarse para el Mundial de 2027, que se jugará en Catar. El siguiente compromiso de los españoles será este domingo (19:45 hora peninsular) en el Santiago Martín de Tenerife, ante la Georgia del azulgrana Toko Shengelia o del jugador de La Laguna Tenerife Giorgi Shermadini, que, a sus 36 años, aprovechará ese mismo partido para despedirse de la selección georgiana tras una larga carrera.

Chus Mateo le volvió a abrir las puertas a Ricky

No es la primera vez, pero Chus Mateo sigue dejando clara su postura acerca de una posible convocatoria futura de Ricky Rubio. El técnico ya afirmó en recientes declaraciones que la presencia del base del Joventut en la selección dependía únicamente de la voluntad del jugador. Tras el partido ante Dinamarca, el seleccionador español aseguró en una entrevista en COPE que Ricky volverá a vestir la camiseta de España cuando tenga el deseo de hacerlo.

Reiteró que "hay que dejarlo estar", pero volvió a mostrar su optimismo acerca de dicha opción: "Un día nos dirá: '¿Tienes sitio para mí?' Y yo le diré: 'Por supuesto'. De momento, me alegro de verle disfrutar", comentó el ex entrenador del Real Madrid.