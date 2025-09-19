Chus Mateo le gana la partida a Pablo Laso y apunta al banquillo de la selección

La Federación Española de baloncesto se prepara para anunciar una decisión trascendental, seguramente de las más importantes en referencia a la selección masculina.

Tras el fichaje de Sergio Scariolo por el Real Madrid, el puesto de seleccionador quedó vacante. El italiano dirigió a 'La Familia' en el último Eurobasket, torneo en el que España quedó eliminado en la fase de grupos.

Un pasado dorado

Un Campeonato que sirvió para plasmar que el baloncesto masculino nacional vive un momento de transición, muy alejado de aquella generación dorada integrada por los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández o Ricky Rubio.

Scariolo pone el punto y final a su etapa al frente de la selección española de baloncesto / GEORGI LICOVSKI / EFE

España tiene por delante un próximo verano limpio de torneos internacionales, pero no pierde de vista el Mundial de 2027 que tendrá lugar en Catar, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y el Eurobasket 2029, cuya fase final será exclusivamente en Madrid.

Los próximos compromisos de España

De cara a esa Copa del Mundo, España tiene ventanas de clasificación en un par de meses. Visitan a Dinamarca el 27 de noviembre y recibirán a Georgia el 30. Dos compromisos iniciales en un grupo en el que se encuentran junto a Ucrania, y en los que intentarán conseguir dos triunfos para acercarse a la cita catarí.

Y para esa preparación, primero hay que saber quién tomará el relevo de Sergio Scariolo al frente del equipo. El casting tenía a dos nombres muy contrastados en el baloncesto español: por una parte, Pablo Laso, que dejó de ser entrenador de Baskonia a finales de la temporada pasada, y por la otra, Chus Mateo, el sustituto del vitoriano en el Real Madrid y cuya etapa al frente del club blanco también terminó el pasado junio.

Chus Mateo y Pablo Laso, candidatos a seleccionador de España / X

Decisión tomada

Y todo apunta a que será Mateo, el que tomará el camino inverso de Scariolo, y que será el nuevo seleccionador de España. Así lo apunta 'El Desmarque', que también explica que la decisión será anunciada la próxima semana.

A sus 56 años, Mateo volvería a un banquillo que no le es desconocido. En 2009 fue asistente de Scariolo, un año en el que España se hizo con el Europeo.