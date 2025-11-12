Chus Mateo inicia su nueva etapa como seleccionador: "Tengo clara la primera lista"

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, ha afirmado este miércoles en Valladolid que ya ha cerrado totalmente su etapa en el Real Madrid después de 25 años, para centrarse en el nuevo reto que supone estar al frente de un equipo en pleno proceso de renovación.

Ha reconocido, durante su participación en un coloquio organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, que siente agradecimiento por un club en el que ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional, pero que ya no tiene ninguna relación con el mismo porque ahora se dedica "a otra cosa".

"Respeto esa entidad pero ya estoy en otra etapa que afronto con valentía, responsabilidad, ganas e ilusión, y sabiendo que hay mucho por hacer. Me gustaría ser el entrenador de todos porque la selección es el equipo de todos y estoy deseando que empiece a botar el balón", ha comentado.

Considera que ser entrenador no es solo tener capacidad para aportar soluciones sino también para adaptarse a lo que toca y, en este sentido, se ha mostrado optimista respecto al futuro del combinado nacional "porque hay muy buenos jugadores" que tienen que ir teniendo minutos en las ventanas FIBA y en las competiciones.

Jugadores como Sergio De Larrea, Álvaro Cárdenas, Mario Sant-Supery o Great Osobor están en el punto de mira de Mateo, quien ha confirmado que tiene clara cuál será la primera lista que se hará oficial el martes, con los que puedan estar disponibles.

En el caso de De Larrea, ha apuntado que está "a un nivel excepcional, y dio el salto en el momento oportuno, para encontrarse con Pedro Martínez, que le está dando minutos y la posibilidad de equivocarse para poder crecer: Está en la dirección adecuada para ser un fenómeno del baloncesto nacional", ha añadido.

Sergio de Larrea, con la selección española de baloncesto. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Pero tiene claro que hay que tener paciencia "porque las cosas saben mejor cuando se cocinan a fuego lento" y el Europeo del pasado año fue una gran experiencia para muchos de los que están llamados a ser piezas importantes del equipo español de baloncesto.

Su objetivo es llevar a la selección al Mundial de Qatar 2027, pero tiene una visión a corto plazo con las ventanas, que permitirán el rodaje de los más jóvenes, y construir el equipo a medio-largo plazo a partir de las mismas.

Mateo considera muy positivo que los jugadores se vayan a Estados Unidos, donde las universidades pagan mucho dinero "porque si en ACB no van a tener minutos y solo hay un español en los partidos que apenas juega, es mejor que lo hagan fuera y puedan progresar".

Ser seleccionador nacional conlleva una presión que tiene totalmente asumida, "porque esta la tienen todos los entrenadores, sean del equipo que sean, ya que todos tienen objetivos que cumplir, y el mío es llegar al Mundial", ha insistido.

Chus Mateo, acompañado por Elisa Aguilar, en el día de su presentación como nuevo seleccionador español de baloncesto / EFE

Igual que sigue a los jóvenes, también tiene en cuenta a los que son más veteranos, como los hermanos Hernangómez o Ricky Rubio y es consciente de que hay que abordar las cosas no solo desde un prisma profesional, sino desde la humanidad y la comprensión.

Por eso tiene asumido que "en todo, hay un principio, y un final" y que es importante "desdramatizar resultados" y no pretender gustar a todo el mundo, porque es imposible. "Lo más valioso es irte a la cama con la conciencia tranquila, sabiendo que lo has dado todo y has hecho todo lo que tenías que hacer", ha destacado.

En su opinión, el jugador con más talento que ha conocido ha sido Luka Doncic "porque tenía un baloncesto innato, una técnica individual increíble y capacidad de liderazgo, es decir, una calidad difícil de encontrar".

Por último, ha hecho referencia al "gran nivel de los entrenadores españoles" que es reconocido en todos los países, y por ello ha remarcado la necesidad de tutorizar a los técnicos de base, que tengan a quién escuchar, para que sigan evolucionando, porque "no hay que perder algo tan bonito como tener un maestro, como lo fueron Pepu Hernández, Antonio Díaz Miguel o Mario Pesquera", ha concluido.