Chus Mateo habla catalán en la lista de España para las 'ventanas' FIBA

Tras debutar como seleccionador español con sendas victorias frente a Dinamarca (64-74) y Georgia (90-61), Chus Mateo ha ofrecido este martes una lista de 16 jugadores con clara mayoría catalana de cara a los dos inminentes partidos de las 'ventanas' FIBA de clasificación para el Mundial de 2027.

El extécnico madridista relevó a finales del pasado verano a Sergio Scariolo con el objetivo de relanzar a una selección española un tanto estancada tras la 'milagrosa' conquista del Europeo de 2022. Y el gran objetivo es lograr cuanto antes el billete mundialista.

España se enfrentará dos veces a Ucrania en el duelo entre los líderes del Grupo A con dos victorias, el 27 de febrero en el 'destierro' de Riga (Letonia) a las dos de la tarde (hora peninsular española) y el 2 de marzo en el Palacio de los Deportes de Oviedo (20.30 horas).

De los 16 convocados, ocho son catalanes. Son el exazulgrana Pierre Oriola (tercera etapa en el BAXI Manresa), su compañero de equipo Ferran Bassas, Lluís Costa (Coviran Granada), el exblaugrana Sergi Martínez y Pep Busquets (ambos del Bàsquet Girona), Isaac Nogués (Valencia Basket) y otros dos exbarcelonistas como Eric Vila (Dreamland Gran Canaria) y Oriol Paulí (Hiopos Lleida).

Completan la lista el madridista Izan Almansa (combina la Liga U con el primer equipo a las órdenes de Scariolo), Jaime Fernández y Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Santi Yusta y Miguel González (Casademont Zaragoza), Francis Alonso (Río Breogán), Álvaro Cárdenas (cedido en el Peristeri griego por el Valencia) y Álex Reyes (BAXI Manresa).

No será la convocatoria definitiva, ya que la FIBA tan solo permite 14 jugadores y ello obligará a Chus Mateo a descartar a dos antes de viajar a tierras letonas para enfrentarse a una Ucrania que, en principio, no tendrá al madridista Alex Len en sus filas al estar disputando la Euroliga.

Chus Mateo felicita a Izan Almansa / EFE

El Barça no tiene internacionales en esta 'ventana' al no haber parón en la Euroliga, aunque de cara a ese hipotético Mundial sí tendrían muchas posibilidades Darío Brizuela, Joel Parra, Willy Hernangómez e incluso un Juan Núñez cuyo deseado regreso podría ser cuestión de pocas semanas.

También suman dos victorias en los otros grupos Grecia en el B, Turquía y Serbia en el C, Croacia y Alemania en el E, Polonia en el F, Hungría en el G y la República Checa en el H. Los tres primeros de cada grupo accederán a la segunda fase de clasificación para el Mundial.