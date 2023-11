Chus Mateo: "Estoy feliz porque hicimos un buen trabajo"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, aseguró sentirse "feliz" por el "buen trabajo" de su equipo en la victoria de este sobre el Maccabi de Tel Aviv (70-99) en el encuentro aplazado de la sexta jornada de la Euroliga que enfrentó a ambos.

"Jugamos un partido muy serio, durante los 40 minutos estuvimos concentrados y centrados en contrarrestar todas las fortalezas del Maccabi. Nuestro ataque estuvo bien y encontramos la manera de solventar un partido que para nosotros no era fácil. Estoy muy feliz porque hicimos un buen trabajo", dijo en rueda de prensa.

Mateo consideró que el devenir del choque podía haber sido diferente de haberse jugado en Tel Aviv y no en Belgrado: "Sí, seguro. No es fácil jugar en ese ambiente porque la afición está muy cerca de la cancha y los del Maccabi son buenos seguidores que animan a sus jugadores. Seguro que hubiera sido diferente, no tengo dudas".

Alocén trabaja bien

Por otro lado habló de la situación de Carlos Alocén, base aragonés que regresó el pasado domingo a las pistas tras casi dos años de ausencia por lesión: "Está trabajando bien y estará en el plantel los próximos partidos probablemente".

"Tenemos que ir paso a paso con él, tiene que adaptarse a todos los mecanismos del equipo. Va a ser bueno para nosotros porque va a permitir a otros jugadores descansar más. Será un jugador importante en los próximos partidos, seguro".