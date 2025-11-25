Chus Mateo y la esencia de la Selección bajo su mando

Chus Mateo prepara en Guadalajara su primer entrenamiento al frente de la selección española, en cuyo banquillo sustituye a Sergio Scariolo, y explicó que en su nuevo puesto no le gustaría perder "la esencia" de un equipo campeón que ha hecho historia en los últimos años.

El equipo prepara los partidos contra Dinamarca del jueves 27 en la localidad danesa de Farum y frente a Georgia el domingo 30 en Tenerife, duelos que abrirán la fase clasificatoria para el Mundial de Catar 2027.

“Quiero ser yo a la hora de hacer las cosas, habrá cosas diferentes y otras cosas no tan diferentes, tal vez desde fuera se vea mejor, no me gustaría perder la esencia de lo que es la historia de la selección nacional, que es grande y ojalá podamos seguir manteniéndola ahí arriba durante el tiempo que yo esté”, expresó el técnico madrileño en declaraciones a la prensa.

Objetivo: compartir el balón

A Chus Mateo le gustaría que España sea un equipo que comparta el balón, capaz de generar ventajas desde la pintura, un equipo altruista, que sea capaz de colaborar, adelante y atrás, que sea valiente y que juegue bien al baloncesto, "porque jugando bien hay más probabilidades de ganar", añadió.

Entrenamiento de la selección española en Guadalajara, a la espera del partido ante Dinamarca del jueves 27 / Pepe Zamora / EFE

“No es tarea fácil, hay que resumir mucho, tratar de hacer cosas importantes en muy poco tiempo, pero intentaremos hacerlo”, consideró. Al llegar a la concentración Chus Mateo ha encontrado "un grupo con los ojos muy abiertos”, tratando de escuchar todo lo nuevo que se van a encontrar, “es una etapa nueva para casi todos, y mucha gente con mucha ilusión”.

“Todos tenemos ganas de hacer las cosas bien, estamos realmente encantados de formar parte de la selección, “para mí esto es un acicate para que todos nos empleemos a fondo”, continuó Mateo.

Crear buena atmósfera

El técnico madrileño desea transmitir que “lo que tenemos es que tratar de hacer jugar a este equipo lo mejor que podamos en poco tiempo”. A su juicio, lo más importante ahora es crear una buena atmósfera y generar un grupo unido que puede ayudar a sacar adelante al equipo en momentos de dificultad".

El objetivo del nuevo seleccionador es que cada jugador encuentre apoyo en sus compañeros, “son 16 jugadores convocados de clubes diversos, que ahora van a comenzar a conocerse como equipo”, concluyó.