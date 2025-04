Chus Mateo: "Lo que digan fuera nunca me ha importado"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, aseguró que lo que digan fuera nunca le ha importado al ser preguntado acerca de las dudas que parecen tener algunos con el equipo, que este miércoles abre su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga a domicilio contra el Olympiacos griego.

"No sé muy bien lo que es la gente de fuera. Los círculos en los que uno a veces escucha ciertas cosas no son los míos. No doy mucho valor a lo que puedan decir de fuera; doy valor a lo que me digan en mi vestuario, en mi fuerte. Y si ahí no hay resquicios, no hay fisuras, estamos bien… podemos afrontar el playoff con la seguridad de que vamos a estar para competir en todos los partidos, vamos a competir seguro. Lo que digan fuera nunca me ha importado", señaló.

"Me encantaría que todo el mundo hablara bien de lo que hace el Real Madrid, pero no puedo controlar lo que no es controlable. A lo mejor la gente confía más o menos en un ámbito u otro. ¿Cómo se mide eso? ¿Hay algún CIS que me mida la opinión generalizada del aficionado? ¿Está Tezanos valorando el tema?. No me da nada. A mí, me da ver que el equipo cada día compite, y esas 16 victorias seguidas de ACB y las 7 de 8 en Euroliga me hacen sentirme seguro. ¿Cuántas veces todos, yo el primero, tenemos que tragarnos las palabras dichas anteriormente? No le doy importancia. Me importan los míos y lo mío", añadió.

El Real Madrid, durante un partido de Euroliga / EFE

En ese sentido, no quiso entrar a valorar que no se les dé como favoritos en el cruce: "Se lo dejo a los demás, nunca valoro esas cosas. Tenemos la posibilidad de hacer un buen playoff y competir. Si la gente considera fuera que no hay opciones... Que se pueda opinar libremente de quién va a pasar o no es muy bonito. Creo que los dos equipos tenemos posibilidades; ellos van a jugar contra un equipo que tiene corazón".

"Nos ha tocado el mejor equipo. Han jugado de una forma extraordinaria la liga regular, han sido primeros, y eso siempre da la posibilidad o el argumento de decir que han sido los mejores. Han jugado casi de memoria, como suelen jugar ellos; con una forma de hacer las cosas muy sólida delante y detrás, eligiendo muy bien los tiros que toman. Y defensivamente son súper sólidos, están súper bien entrenados con un técnico que les conoce francamente bien y que saca siempre el mejor resultado de un equipo que juega como tal. Un playoff grande, sin duda", manifestó.

Georgios Bartzokas, entrenador de Olympiacos / EFE

En cuanto a la cuestión de si el hecho de que ellos lleguen con más ritmo competitivo tras jugar el play-in puede ayudar, expresó: "No lo sé. Lo veremos. Yo estoy contento. No me gusta añadir partidos a un calendario ya cargado; pero estoy contento porque llevamos un tiempo en el que no dejamos de competir, de pelear, de bajarnos de la lona; y eso te ayuda a sentirte fuerte. Vamos a pelear en su casa contra un gigante, pero nos gustan los retos.

Mateo afirmó que ver a los suyos "100% convencidos" y definió al técnico del contrario, Georgios Bartzokas, como "un señor entrenador con una experiencia enorme, que tiene las cosas muy claras a nivel baloncestístico", al tiempo que destacó que manejar una plantilla tan larga con tan buenos jugadores "tiene mucho mérito".

Todos los jugadores a Grecia

Asimismo, defendió que siempre aspiran a lo máximo porque tienen una responsabilidad al haber mucha gente que se identifica con ellos y a la que quieren dar una alegría; anunció que se llevará a todos los jugadores y que el angoleño Bruno Fernando "parece que está mejor"; y analizó la disparidad de calendarios de su equipo y el Olympiacos, que tendrá más descanso en medio de la eliminatoria.

"No cabe duda de que al final los superhéroes son humanos y tienen que jugar, viajar, acondicionarse a lugares y estar siempre preparados para ganar. Son las reglas del juego, las aceptamos. Es una dificultad añadida, pero las aceptamos a principio de temporada sabiendo lo que había. No somos de poner excusas; no es bueno intentar controlar algo que desde la cancha o el juego no podemos. Trataremos de manejarlo de la mejor manera posible", completó.