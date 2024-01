Chus Mateo: "No fue nuestro día"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota sufrida por su equipo en la visita al Mónaco en la jornada 22 de la Euroliga (98.74) y señaló que no fue el día del conjunto blanco, que perdió su tercer partido este curso en esta competición.

"No fue nuestro día. El Mónaco jugó bien en defensa, fue muy físico y fue capaz de sacarnos de nuestro lugar. Fue un gran partido de ellos y nosotros no jugamos tan bien, no pasamos tan bien, no ejecutamos tan bien, no hicimos las defensas hombre a hombre tan bien como en otros partidos. En esta liga, con tan grandes equipos, esto puede pasar cuando no estás al cien por cien", dijo en la rueda de prensa posterior.

"Ahora estamos en un mal momento de lesiones, con un calendario que ha sido muy duro para nosotros, y probablemente estamos sufriendo esta situación. Es solo un partido de fase de regular y tenemos que seguir luchando, así lo haremos en el próximo encuentro.

"Cuando ganamos intentamos olvidar inmediatamente las victorias e igualmente ahora nos centraremos en nuestro siguiente choque", dijo.