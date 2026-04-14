Chus Mateo y su deseo de que Aday Mara juegue con España: "Ojalá lo antes posible"

Chus Mateo, seleccionador español masculino de baloncesto, afirmó que está deseando que el pívot Aday Mara, quien recientemente se proclamó campeón de la NCAA, vista la camiseta del equipo nacional "lo antes posible" si bien reconoce que por las circunstancias aún no es el momento.

"Yo, como él, también estoy deseando que la vista y ojalá que lo antes posible pueda formar parte de ella. Es un chico que está haciendo una muy buena campaña. Tendrá que tener su tiempo de cometer errores con la Selección, porque forma parte de proceso. Todos deseamos que llegue el momento y cuándo será, lo veremos, porque por circunstancias profesionales y personales aún no es el momento", dijo.

Encantado con Mara a nivel deportivo y personal

"He hablado con él y le veo un chico muy centrado, todavía por mejorar en mil aspectos pero ya con un nivel baloncestístico extraordinario y con una madurez grande a la hora de asimilar estos éxitos. Está muy bien educado a nivel deportivo y familiar y seguramente será capaz de asimilar toda esta vorágine de noticias que últimamente se publican sobre él", añadió tras el acto de renovación de acuerdo de colaboración entre HM Hospitales y la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Mateo consideró que Mara "ha jugado francamente bien con su programa y ha dado un nivel muy bueno" y señaló que está "encantado con la ilusión que despierta" él y "el resto de jugadores que están tratando de hacerse un hueco": "También con todo lo que viene y todo lo que está en la Selección actualmente. Tenemos un futuro prometedor y Aday lo que hace es ilusionar. Tenemos que ser cautos y tener los pies en el suelo, pero ilusionante es".

Sin prisas por ser el nuevo líder de 'La Familia'

Preguntado acerca de si le ve con alma de líder, manifestó: "Me parece pronto para hablar de eso. El liderazgo no es algo que se vea en uno o dos días o que se otorgue con una varita mágica o con una tarjeta de visita. Hay que dejar estar a la gente, que evolucione y se integre en el grupo. Lo de los liderazgos de momento vamos a dejarlo aparte, vamos a intentar jugar al baloncesto. Los liderazgos ya vendrán y mucha gente irá sacando la cabeza".

Chus Mateo recibió el premio al mejor entrenador de la temporada pasada / FEB

Por otro lado se refirió a la fuga de talento hacia Estados Unidos de baloncesto español: "No podemos poner puertas al campo. Debemos adaptarnos a las circunstancias. Hará jugadores que se queden en España a los que habrá que tutelar y valorar y jugadores que se vayan a otros sitios. Y no creo que nosotros seamos quienes para en un momento determinado pensar en retenerles. Ellos se van a hacer donde sea, aquí o allí. Y nosotros debemos adaptarnos a esta nueva circunstancia".