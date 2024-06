Chus Mateo: "No creo que haya posibilidad de encontrar a alguien como Sergio Rodríguez"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, en la previa del acto de despedida que el club madrileño ha brindado al base canario Sergio Rodríguez tras su retirada, consideró que no hay posibilidad "de encontrar a alguien como él".

"Es un jugador especial, claramente diferente. No creo que haya posibilidad de encontrar a alguien como él, ni antes ni después. Es capaz de hacer muchas cosas en la cancha que son imposibles de enseñar, que solo poseen los genios. Ha sido un genio estos 20 años de carrera profesional, ha encontrado situaciones especiales que son imposibles de enseñar y solamente tienen los genios", señaló en declaraciones a la televisión del club.

"Me siento muy orgulloso de haber podido vivir los años que he vivido con él y de disfrutar de su compañía, de haber podido ayudarle en algún momento. Seguramente me llevo mucho más de lo que yo le he dejado a él. Estoy súper feliz y súper orgulloso de haber vivido esta etapa junto a él", añadió en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva.

Chus Mateo y el 'Chacho', en la previa del play off final por el título de la ACB / JAVI FERRÁNDIZ

Mateo definió a Sergio Rodríguez como "un tipo muy particular, muy ganador" que "quiere salir y demostrar lo bueno que es en cada momento": "Me quedaría con el momento en el que nos devolvió a la vida en el quinto partido de la serie de semifinales de playoffs de la Eurolia del pasado curso contra el Partizan, estando 18 abajo. Entró por la ventana cuando todas puertas estaban cerradas y nos abrió desde dentro".

"También me quedo con la Final a Cuatro del año pasado, con cómo fue capaz de jugar a un nivelazo siendo un jugador veterano. Necesitábamos de él y dio un nivel extraordinario. Porque había que dar el MVP a Tavares, que es un jugador extraordinario, pero seguramente había podido compartirlo con él. Estuvo a un nivel increíble, nos ayudó a ganar esa Euroliga. Estoy muy orgulloso de haber vivido esta etapa con él", sentenció.

El 'Chacho', que ha cumplido este mes 38 años, ha querido irse por sus propios términos y ha recibido, esta mañana en el acto institucional de su homenaje y de la mano de Florentino Pérez, la insignia de oro y brillantes del club tras ocho temporadas y 17 títulos con la camiseta madridista.