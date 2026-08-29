Chus Mateo, contundente tras caer ante Portugal: “No hemos tenido la disciplina necesaria”

España arrancó con mal pie la segunda fase en su camino hacia el Mundial de Catar 2027. La selección española cayó este viernes ante Portugal (89-95) en un partido en el que estuvo lejos de ofrecer su mejor versión y que dejó un claro mensaje de autocrítica por parte de Chus Mateo. El seleccionador español puso el foco en la falta de disciplina y en los errores cometidos durante el encuentro.

“Han jugado mejor que nosotros. Hemos perdido la disciplina, hemos cometido muchos balones perdidos y hemos perdido la batalla por el rebote defensivo”, reconoció Mateo después del encuentro. El técnico destacó también la experiencia del conjunto portugués, un equipo que lleva tiempo trabajando junto y que supo aprovechar las dudas de España.

“Tenemos que aprender. Han tirado más que nosotros hoy y hemos perdido los balones divididos”, señaló el seleccionador, que espera que el equipo sea capaz de extraer conclusiones de la derrota. “Espero que entendamos la manera en la que hay que estar para el propio partido”, añadió.

Mateo también habló de los numerosos altibajos que tuvo España durante el encuentro. “Ha habido muchos altibajos, propios de equipos que no están cohesionados lo suficiente. Tenemos que jugar con eso y entrenar con lo que podemos”, explicó. España llegó a tener momentos en los que parecía estar en disposición de romper el partido, pero Portugal siempre encontró la manera de reaccionar.

El seleccionador quiso destacar, eso sí, la actuación de Álvaro Cárdenas. “Está a muy buen nivel, ha hecho un gran trabajo en las ventanas. Va a darnos muchas alegrías”, apuntó Mateo, aunque dejó claro que su principal preocupación está en el rendimiento colectivo. “Es un fijo con nosotros, siempre que sale se deja el pellejo. Hoy me preocupa más el colectivo”, afirmó.

La próxima ventana internacional supondrá otro reto para una España que deberá seguir compitiendo con un grupo condicionado por la falta de continuidad. Mateo asumió la situación sin buscar excusas: “Los estados de forma no son los más adecuados para jugarse la clasificación para el Mundial. Hay que asumirlo y trabajar sin excusas”.

El técnico español insistió finalmente en la importancia de la experiencia de Portugal. “Hemos incidido mucho en la importancia de jugar ante un equipo veterano que lleva trabajando junto mucho tiempo y todos en la misma línea”, explicó. A España le faltó capacidad para controlar los momentos decisivos y cerrar los arreones del rival.

“Nos ha faltado el fuelle para amarrar ciertos arreones sin buen juego. No hemos tenido la disciplina para jugar contra un rival de este nivel”, sentenció Chus Mateo, consciente de que España deberá ofrecer una versión muy diferente en sus próximos compromisos si quiere encarrilar su camino hacia el Mundial de Catar 2027.