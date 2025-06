Chus Mateo, sobre su continuidad: "No contemplo otra opción"

El Real Madrid se proclamó campeón de la Liga Endesa después de una gran temporada tanto en la fase regular como en los playoffs. El conjunto de Chus Mateo venció al Valencia Basket por la vía rápida, 3-0, y cierra una gran temporada en el campeonato nacional. De esta forma, los blancos acaban el curso con un título en sus vitrinas.

Chus Mateo, visiblemente emocionado, analizó el encuentro: "Hay muchas cosas en el camino, muchos momentos amargos. Hemos peleado hasta el final, hemos sido capaces de sacar tres partidos seguidos a un rival muy difícil de batir. Me alegro mucho por los chicos porque hemos caído muchas veces en la lona. Estar en el Real Madrid no es nada fácil, todo el mundo quiere ganarte".

El entrenador ha sido cuestionado durante toda la temporada y su continuidad a pesar de ganar la liga no está asegurada. Chus quiso acordarse también de algunos de los jugadores que han tenido menos minutos durante la liga y que se han pasado muchos partidos sin pisar la pista.

"A veces solamente el ganar justifica el trabajo que haces. Ha habido jugadores que han estado menos visibles en lo que es el trabajo diario, como Ibaka o Rathan Mayes, pero estar prácticamente todo el año sin catar la cancha también tiene mérito", comentó.

"Sufro mucho"

"Yo sufro mucho, sufro por aquellos que nos animan. Toda la afición del Madrid esperan lo máximo y nos sentimos muy responsabilizados. Más que alegría, siento alivio cuando esto pasa. Quiero acordarme de mi mujer, de mis hijos, que muchas veces me dan consejos de padre.

"No contemplo otra opción. Dependerá de que el Real Madrid quiera. Estoy encantado, sin duda ninguna. En el mejor club del mundo. Yo empecé con 21 años en este club y me alegra poder devolverle todo lo que me ha dado. Llevamos seis títulos en tres años y en cada temporada hemos conseguido uno de los premios gordos. Depende de ellos, si quieren que siga, seguiré. Por supuesto", finalizó.