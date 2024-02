Chus Mateo: "No estamos contentos con la primera parte, necesitamos ser más ambiciosos"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota sufrida en la Euroliga a domicilio contra el EA7 Emporio Armani Milán y aseguró que nadie del equipo estaba contento con una primera parte en la que cree que debieron ser "más ambiciosos".

"Ellos necesitaban esta victoria porque van a pelear hasta el final para entrar en el 'play in'. Probablemente, pensamos que sería suficiente con nuestro talento y anotando desde fuera. Y cuando empezamos a jugar en defensa en la segunda parte, la distancia era muy grande. Pudimos remontar cuando lo perdíamos de tres, estuvimos en el partido, pero no fue suficiente. No estamos contentos con la primera parte, necesitamos ser más ambiciosos", dijo.

En esa mitad inicial no le gustó el trabajo defensivo: "Esta noche estoy un poco triste porque no queríamos perder. Seguramente mañana vea las cosas de manera un poco diferente. Hoy Tavares y Llull tuvieron algunos minutos, eso es importante para nosotros para probar. Tenemos que aprender una lección de cada partido y hoy aprendimos que no podemos permitir tantos minutos al rival. Puedes estar desconcentrado un rato, tres o cuatro minutos, pero no veinte como en la primera parte", señaló.

Asimismo, también añadió: "Cuando empezamos a anotar fácilmente al principio, en los cinco minutos iniciales, pensamos que el partido sería más sencillo porque estábamos anotando. Pero no pensamos en la defensa y en el rebote defensivo. Y el rebote defensivo nos mató, porque en las segundas opciones empezaron a anotar muchos triples tras el rebote ofensivo, les permitimos mucho".

Nikola Mirotic firmó una destacadísima actuación frente al Real Madrid / Twitter: @OlimpiaMI1936

"Somos el Real Madrid y queremos ganar todo"

En esa línea, manifestó: "Vemos la clasificación en la Euroliga, estamos en lo más alto con una diferencia que parece suficiente para estar entre los tres o cuatro primeros puestos. Eso probablemente nos haga en ocasiones perder la concentración y pensar que al estar la Copa del Rey cerca hay que centrarse en eso. A veces pasa eso, pero somos el Real Madrid y queremos ganar todo, está en nuestro ADN. Queremos ganar todo y hoy también queríamos ganar, pero estuvimos confusos en el cómo hacerlo".

Por lo que respecta a cómo jugaron añadió: "Quisimos ganar anotando y eso no es suficiente, si queremos ser grandes tenemos que defender como lo hicimos en la segunda parte. Esa es la razón por la que estamos en lo alto, porque estamos defendiendo y no solo anotando. Estamos defendiendo bien y hoy en la primera parte no lo hicimos".

Por otro lado, en lo que respecta a la cercanía de la Copa del Rey cree que estarán "bien": "Tenemos un partido más en la liga fuera de casa y luego ya veremos, pero al menos tengo todo el plantel y para mí eso es importante, suficiente. No todos van a estar en la misma forma, pero todos pueden ser útiles y ayudar. Si ganamos ganaremos como equipo y si perdemos será porque no jugamos como equipo. Si tenemos a todos los jugadores estaremos juntos y haremos un buen torneo".

A pesar del contratiempo, completaría con una valoración optimista para que el equipo se reponga pronto: "Llevamos 49 partidos. Ha habido lesiones, gente que se ha ido, que ha vuelto. Hemos tenido lesionados a Musa, a Llull, a Tavares, a Hezonja, a Yabusele... no es fácil que todo se ponga en orden de la noche a la mañana. Seguramente no estamos en el mejor momento, pero nos queda una semana para estar al cien por cien y vamos a estarlo", completó.