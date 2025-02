Chus Mateo confirma la salida de Dennis Smith Jr. y avisa: "El Barça saldrá con todo"

Chus Mateo aseguró en la previa de la visita del Barça al Movistar Arena que no se trata de "un partido a vida o muerte", eso sí, siendo plenamente consciente de se encontrarán al "mejor Barça posible". "Van a salir como siempre salen, luchando al máximo, tratando de revertir una situación que no es favorable", aseveró.

"Trataremos de hacer nuestro trabajo con convencimiento, tratando de luchar cada balón, de entender la clave para ganar el partido. Trataremos de sacar un partido muy importante para nosotros porque nos daría muchísimo optimismo de cara al final de temporada. No es a vida o muerte, pero es muy importante", valoró.

Asimismo, afirmó que meterse en los play-offs de la máxima competición europea es una de las prioridades del equipo: "Tenemos un rival enfrente que necesita imperiosamente ganar y sabemos por dónde pasa el poder entrar en playoffs. Tenemos muchísimos enfrentamientos directos, con equipos implicados en esta lucha por entrar y vamos a tratar de hacer un buen esprint final. Ojalá seamos capaces de alcanzarlos".

"Que todavía no tengamos una posición tan asentada en la Euroliga como el año pasado a estas alturas, lo que hace es pensar que alcanzar los play-offs es el objetivo claro. Ya vemos que cada partido cuenta. Entre la dureza de esta Euroliga y que nosotros en ocasiones no hemos estado tan finos como el año pasado, eso nos hace que seguramente tengamos que luchar hasta el último día por conseguir esos objetivos. Seguiremos peleando, luchando y tratando de alcanzar ese objetivo", opinó.

Chus Mateo, dando instrucciones durante el partido / EFE

Cree en los suyos y en la capacidad de levantarse tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante Unicaja: "No es algo nuevo para cualquier jugador del Real Madrid. Creo que ponerte este escudo y esta camiseta conlleva responsabilidad".

Por otro lado, salió al paso de una posible salida de Serge Ibaka: "Le veo entrenar con una profesionalidad, con unas ganas y con una actitud que no lo entiendo. Si hay rumores, serán rumores. Seguramente en algún momento, durante todo el año, hemos podido hablar del papel que espero de él y de lo que él espera del equipo y de sus aspiraciones".

Dennis Smith ha sido un autentico fracaso, llegó lesionado, y puede irse por la puerta de atrás en breve / EFE

Confirmó la salida de Dennis Smith Jr., que llegó al club blanco el pasado mes de enero. Y deslizó que no se producirán fichajes antes de que finalice el plazo de inscripción de nuevos jugadores en la Euroliga este miércoles a las 18:00h. "La situación es que los jugadores son los que están hoy aquí. Somos catorce, somos los que somos y somos suficientes para afrontar este tramo final. Dennis llegó en un momento no fácil para nosotros; quedaba muy poquito para la Copa. Tuvo que hacer un esfuerzo por ponerse en forma cuando llevaba mucho tiempo parado y no ha tenido la adaptación que a él le hubiera gustado, ni se ha adaptado a nuestra forma de hacer baloncesto", detalló.