Chus Mateo busca en Tenerife la segunda victoria con España

España buscará este domingo en La Laguna (19.45h.) su segunda victoria en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027 y lo hará con el debut del nuevo seleccionador en suelo español, Chus Mateo, que empezó con muy buen pie la fase de clasificación en el Grupo A tras el cómodo triunfo en Dinamarca (64-74).

"Me gustó el partido porque, como vemos, las Ventanas no son una broma”, dijo Mateo en la previa ante Georgia. “Hay muchas selecciones a priori que tienen un cartel importante que han perdido su primer partido y esto es una carrera de medio fondo, digámoslo así, donde ese primer partido fuera de casa había que sacarlo, sí o sí. Y eso fue lo que más me gustó", aseguró

Mateo se mostró contento por el nivel ofrecido ante Dinamarca / FEB

Si la victoria ante los daneses se antojaba fácil, el duelo ante la Georgia del azulgrana Tornike Shengelia y el Shermadini, que juega en casa, no se presenta como un duelo tan cómodo y más después de la sorprendente derrota de los georgianos ante Ucrania a pesar del esfuerzo del azulgrana.

Revancha ante Georgia

"Vienen de perder y eso precisamente puede hacerles más peligrosos, pero no nos olvidemos que viene de ganarnos también en el último Europeo. También a nosotros eso nos puede servir de acicate, de pensar el buen equipo que es Georgia y los buenos jugadores que tiene. Tienen jugadores conocidos por todos los aficionados al baloncesto español y sabemos de su calidad. Tenemos que estar al 100% si hoy queremos llegar a victoria. Lo tengo clarísimo".

El seleccionador no podrá contar con el base Jaime Fernández, que sufrió unas molestias en el partido ante Dinamarca, y posteriormente se confirmó que sufre una lesión muscular en el muslo derecho que le impedirá medirse a Georgia. Dani Díez también sufre molestias. “Va mejor, pero no tenemos aún la certeza de que pueda participar en el partido”, adelantó Mateo.

El seleccionador, charlando con todo el grupo en el entrenamiento en Tenerife / FEB

“Con respecto a Jaime, lo que más rabia me da es que no pueda disfrutar de su buen momento delante del público que está acostumbrado a verle también con su club. Porque él tenía muchas ganas de agradar también, vistiendo la camiseta nacional, al público de aquí, de Tenerife. Ahora es más bien el club el que debe decidir los plazos. Hemos tenido la precaución de sacarlo el otro día en el partido pensando que podía tener algo sin tener la certeza y se determinó que tenía algo que le impedirá jugar".

Debut y victoria segura

Chus Mateo ha cumplido esta semana con la tradición: se ha sumado a la larga lista de seleccionadores absolutos que a lo largo de toda la historia del equipo debutaron en el cargo con una victoria. De hecho, fueron prácticamente todos, porque sólo uno de ellos perdió el primer partido que dirigió a España: fue Joaquín Hernández, en el ya lejanísimo 1962.

El seleccionador se fotografía con una aficionada en Tenerife, después del entrenamiento / FEB

No todos debutaron como Mateo en partido de competición oficial. Hasta llegar a él, sólo lo habían hecho Mariano Manent, Michael Rutzgis, Fernando Font y Moncho López. Todos los demás lo hicieron en partidos amistosos en los que el equipo empezó a preparar el campeonato correspondiente en aquel momento.

Nuevo seleccionador 12 años después

Por otro lado, el debut de Chus Mateo ha sido también histórico porque hacía nada menos que 12 años que la Selección no estrenaba seleccionador. El último fue Juan Antonio Orenga, quien en 2013 tomó el relevo de Sergio Scariolo durante dos años, pero quien le sustituyó a él fue el propio Scariolo, quien desde 2015 permaneció en el cargo hasta este mismo verano.

En esta lista de debutantes se podrían incluir también, aunque más a nivel anecdótico, a los dos que sólo dirigieron un partido, que en realidad lo hicieron de forma circunstancial. En el lejano 1943 fue Santiago Monerris, que perdió un amistoso contra Francia; y más recientemente Luis Guil, quien como entrenador ayudante dirigió a España con victoria sobre Islandia en partido de PreMundial que no pudo dirigir el titular, Scariolo