Chris Duarte se proclama campeón en Puerto Rico

Chris Duarte se despidió esta madrugada definitivamente de Puerto Rico definitivamente y lo hizo a lo grande, como campeón de la Baloncesto Superior Nacional (BSN), la Liga en la que ha competido con los Vaqueros de Bayamón hasta hace una semana. Desde entonces, recuperándose de su lesión de espalda, el alero del Unicaja ha acompañado a su equipo en cada uno de los partidos y pudo participar de la fiesta tras el 4-1 sobre los Leones de Ponce.

El dominicano apuntaba a ser el jugador clave por excelencia junto a Danilo Gallinari -ha ganado su primer trofeo de clubes a los 37 años- y JaVale McGee. Sin embargo, una lesión de espalda en el primer partido de la gran final acabó con cualquier expectativa de vivir la despedida vestido de corto al verse obligado a rescindir el contrato para liberar su ficha de extranjero.

Momentos difíciles

La 'espina' se la tendrá que quitar en Málaga: "Es mi primera vez en una final en mi carrera profesional y son momentos que todos deseamos. Es mucho lo que tienes que trabajar y sacrificar para llegar a ese nivel. Tenerlo ahí en la mano, llegar a probar un poquito de ese sentimiento... es difícil", confesó en la televisión pública de Puerto Rico.

Y es que el jugador dominicano supo desde el primer momento que, sin ser grave, tenía que parar, descartando su presencia con la selección en el FIBA AmeriCup: "Acepté la realidad. Me reuní con especialistas, con los doctores y decidimos que tenía que descansar. Es algo difícil para mí porque soy un muchacho al que le encanta estar en la cancha, me encanta jugar al baloncesto. Es lo que hago y es lo que amo".

Prisma de Unicaja

En el plano desde el Unicaja, ha sido un completo alivio: "Desde el primer día teníamos los resultados con las resonancias y nuestro servicio médico valoró que tenía algo, pero nada importante. Ha valido para que no juegue cuatro partidos más con su equipo y tampoco con la selección de República Dominicana. Va a tener, por lo tanto, un descanso adecuado y un período de aclimatación correcto", afirmó Antonio Jesús López Nieto en los micrófonos de SER Málaga.

Ahora, Chris Duarte vive sus últimos días de vacaciones antes de cruzar por primera vez el charco en toda su carrera deportiva. A partir del 16 de agosto, los jugadores del Unicaja llegarán a Málaga de forma escalonada para ir superando el reconocimiento médico y las distintas pruebas físicas. En ese grupo estará el dominicano. La espalda volverá a pasar nuevos chequeos y será el momento de decidir si su incorporación es inmediata o no. Por lo pronto, viene con un título bajo el brazo y la sed de sentirse protagonista en la cancha.