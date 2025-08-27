Chris Duarte, la persona más allá de la estrella de baloncesto

El Unicaja presentó este martes a mucho más que un fichaje: el mejor escolta universitario y el número 13 del Draft de la NBA, ambos en 2021, además de uno de los grandes rookies de su generación. Sin embargo, detrás de la estrella de baloncesto que es Chris Duarte, también se encuentra un exjugador de béisbol, un padre de familia y un malagueño adaptado ya a su nueva ciudad.

Inicios en el baloncesto

Nacido en Puerto de Plata, una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, comenzó a jugar de pequeño al béisbol. Es el deporte con más tradición de su país, pero no el gran objetivo del alero. A los 13 años inició su camino en el baloncesto llegando a enfadar a su padre adoptivo -su padre biológico murió a los pocos meses de nacer él- porque su sueño era ver al ahora jugador del Unicaja en las grandes ligas... con el bate y no con un balón de baloncesto en sus manos.

Más allá de aprovechar sus centímetros, parece que lo que cambió todo un pelotazo. Fue ahí cuando dejó el béisbol para escribir una nueva historia. Ya había visto en casa lo que era jugar al baloncesto. Su hermano Jean Michel sí que lo hacía y fue el que sirvió de referencia para que Chris decidiera dar el paso definitivo.

No aprendió a jugar con un entrenador que trabajara día a día con él. Lo hizo a prueba y error, con vídeos de YouTube de su gran ídolo: Kobe Bryant. El icono estadounidense fue la inspiración para que Duarte empezara a dar sus primeros pasos en este deporte. «Me gustaba mucho la calidad del juego, la forma que trabajaba, lo dedicado que era», aseguró, sin dejar de lado su pasión por Chris Paul.

A los 15 años se marchó a Miami para entrenar en un campamento. «Me fui con mi maleta y nada más, sin dinero, ni teléfono. Allí pude aprender, pero luego volví para Puerto Plata porque no me gustaba el trato que me dieron», aseguraba hace unos años. Pasó por Philadelphia y le ofrecieron una beca en Boston para terminar los estudios, aunque sin éxito.

Tampoco fue fácil para el dominicano construir su carrera baloncestística porque ninguna universidad le admitió por sus notas, pese a que ya daba evidentes signos de ser un notable jugador. Florida le hizo un hueco y en Oregón terminó de explotar, siendo el mejor escolta universitario de Estados Unidos en 2021, para dar ese mismo año el gran salto a la NBA. Nada más y nada menos que como número 13 del Draft, en 2021, por medio de Indiana Pacers, donde entonces jugaba su amigo Domantas Sabonis.

Estabilidad para su familia

Desde entonces, pasó por Sacramento Kings y Chicago Bulls hasta dar portazo a Estados Unidos para emprender un nuevo camino en los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico, donde acabó siendo campeón este mes de agosto. Los cambios y la incertidumbre son los grandes motivos por los que Chris Duarte vestirá ahora la camiseta del Unicaja porque su gran objetivo es darle estabilidad a su familia.

«Tengo tres bebés bien pequeños y ya no soy yo el importante. Lo importante es la familia y yo soy un hombre bien familiar. De verdad, la familia para mí es lo más importante. Así que donde quiera que ellos se sientan cómodos y estén bien y tengan una buena educación, un buen estilo de vida, donde se sientan seguros, pues ahí voy a estar. Estoy jugando baloncesto igual, en un buen nivel, frente a una hermosa fanaticada», aseguró en su presentación como cajista.

Porque él es consciente de que podría jugar en la NBA, ha tenido ofertas, pero sus necesidades personales son diferentes: «Yo sé quién soy, sé el tipo de jugador que soy, sé que soy un jugador para estar en un mejor nivel del mundo, pero estoy buscando algo diferente. Estoy buscando estabilidad, estoy buscando tranquilidad para mí y mi familia, y aparte de eso un buen club como el Unicaja. Seguir disfrutando del baloncesto y seguir ganando».

Un malagueño más

Lo va a hacer en un sitio que bien le puede recordar a casa. Apenas lleva una semana en la ciudad, después de aterrizar el pasado jueves, y ya es un malagueño más. Ha aprovechado los últimos días de agosto para probar los espetos, ya sabe lo que es estar en un chiringuito y el tacto de la arena de Málaga. Por el momento, la comida tiene su aprobación, así como el clima., tan húmedo y caluroso como el de su país.

Así que aquí empieza su carrera en el Unicaja. No le importa la expectación generada. «Lo sabía cuando decidí venir aquí a Málaga», aseguró ante la ‘marea verde’ y tiene seguridad absoluta en sí mismo: «Mi jugador favorito soy yo». Todo lo bien que le vaya serán grandes noticias para el Unicaja. Promete ser una persona con impacto, más allá del jugador.