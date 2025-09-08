Chris Duarte cae de pie en el Carpena

Chris Duarte debutó, por fin, con la camiseta del Unicaja. Fue este pasado domingo, en la finalísima del Torneo Costa del Sol, disputada en un Palacio Martín Carpena abarrotado, en el que el Unicaja perdió contra el Real Madrid por 82-89.

Duarte, el fichaje que más ilusión ha generado en el mercado estival a los aficionados cajistas, se lesionó el 3 de agosto cuando disputaba la final de la Liga de Puerto Rico con el que entonces era su equipo, Vaqueros de Bayamón. El alero dominicano se lastimó la espalda y ya no volvió a jugar en la serie final del BSN puertorriqueño ni tampoco estuvo presente con la selección de República Dominicana en el AmeriCup, celebrado las dos últimas semanas del pasado mes de agosto.

Días después de su lesión, viajó a Málaga para comenzar con su recuperación. Este domingo, ante el Real Madrid, Duarte al fin se pudo estrenar con la camiseta verde y morada. Y su estreno no defraudó a nadie.

Estreno triunfal

Se puede decir que Duarte ha caído de pie en el Carpena. Le bastaron 12 minutos largos para poner en pie a la "marea verde", que incluso le cantó eso de "MVP, MVP, MVP", tras un triple sobre la bocina, en una jugada del tercer cuarto. Duarte jugó 3.51 minutos en el primer cuarto, 2.27 en el segundo cuarto, 3.25 en el tercero y 2.53 en el último cuarto. En total, 12.50 minutos, el que menos tiempo estuvo en pista del equipo, sin contar a los canteranos Trujillo y Butajevas.

Le sobró ese ratillo sobre el parqué para anotar 14 puntos, con 2/3 en tiros de 2, 2 /4 en lanzamientos triples y un pleno de 4/4 en tiros libres. Una gran tarjeta para su puesta en escena.

Polivalencia

Duarte dejó algunos destellos de lo que puede darle al equipo esta próxima temporada, sobre todo en ataque, con un talento para anotar fuera de lo normal. Puede jugar de escolta y de alero, sabe jugar sin balón, tiene visión de juego y una envergadura que ayudará a sus compañeros también bajo canasta, aunque en este primer partido no capturó ningún rebote.

La grada lo recibió con honores y le demostró desde el primer día, a él, a Sulejmanovic y a Webb III, los otros dos fichajes que se estrenaron en el Carpena este domingo, que la "marea verde" les va a apoyar de principio a fin. En esta ocasión fue baja el otro refuerzo del mercado veraniego, Xavier Castañeda, que está pasando por un proceso vírico.

La opinión de Ibon Navarro

Ibon Navarro, en la rueda de prensa, dio su opinión sobre el debut de Chris Duarte con el equipo: «Creo que ha entrado bien. Ha tenido buenas sensaciones, no se ha resentido nada, eso es lo más positivo. Evidentemente, en su primera entrada ha ido muy asfixiado. Nos habíamos puesto un límite de 3:30/4:00 minutos seguidos en el campo para que no entrara en fatiga. Positivo. Su última entrada era simplemente para intentar dar un relevo a Tyler Kalinoski. Los roles… hasta que no estemos todo es muy complicado. Vamos a ver si podemos esta semana meter a Chris en el equipo al 100%».