Chris Duarte y Alberto Díaz, alivio y preocupación en el Unicaja

El verano no está dando ni un solo respiro en el Unicaja. Es algo más parecido a una prueba de obstáculos que a unos meses de 'descanso'. No lo ha dado la nueva configuración de la plantilla y mucho menos la preparación del Eurobasket con el añadido del play off por el título de Puerto Rico. Un 'virus FIBA' que ha dejado algo de alivio, pero también preocupación en el seno del club de Los Guindos.

Chris Duarte

El Unicaja ha salvado una bala de peligro con Chris Duarte muy importante. Eso sí, por una lesión de espalda, aunque no parece demasiado grave. El alero cajista estaba inmerso en el play off por el título de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón, ya en la finalísima, jugando casi todos los partidos por encima de los 30 minutos. Y también parecía un fijo en los planes de República Dominicana para jugar la FIBA AmeriCup. Habría llegado a Málaga en septiembre sin apenas descanso.

Ahora, la realidad es otra bien diferente. Duarte se retiró durante el primer partido de la final por unas molestias en la zona lumbar. Fue baja en el segundo y, ante la necesidad de su equipo de contar con los tres extranjeros a pleno rendimiento, el club y el jugador llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato. Ante la elección de priorizar su salud, como él mismo reconoció, tampoco representará a su selección.

Por lo que la siguiente camiseta de baloncesto con la que se vea en una pista a Chris Duarte va a ser la del Unicaja. ¿Cuándo? Lo decidirán las pruebas médicas que pase una vez aterrice en Málaga. El dominicano llegará a la Costa del Sol junto al resto de sus nuevos compañeros y ahí se determinará cómo de importante es la lesión o si puede ponerse a las órdenes de Ibon Navarro tan pronto como le sea posible.

Alberto Díaz

Otro caso muy diferente es el del capitán del Unicaja. Alberto Díaz cumple su segundo semana con la selección y las sensaciones han dejado cierta preocupación en el club, además de sus aficionados. El malagueño apenas pudo jugar seis minutos en el partido contra República Checa por unas molestias físicas. La recomendación médica fue clara y se tuvo que despedir del Martín Carpena desde el banquillo.

De acuerdo con las declaraciones de Sergio Scariolo, no parecía demasiado importante, pero lo cierto es que el Unicaja ya tiene la experiencia del verano anterior. El base llegó tocado de los Juegos Olímpicos, forzó para jugar la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa, pero tuvo que parar de inmediato en octubre por una lesión. Hasta el mes de enero no recuperó sus mejores sensaciones físicas.

España no vuelve a jugar hasta el jueves y lo hará ante Francia. Hasta entonces, cada día de descanso y de reposo es vital. Será una situación complicada, pero también la selección necesita a Alberto Díaz al 100% para dotar de experiencia a un trío de bases en el que se estrenan Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry, debutantes en un campeonato en la absoluta. Así que habrá que ver cómo avanza.

Con un ojo en el Eurobasket

En definitiva, otro verano en el que el Unicaja se prepara para estar en alerta constante. En Los Guindos cruzan los dos para tener a todos los internacionales de vuelta en perfecto estado. No solo es importante en cualquier pretemporada, lo es más en una en la que Ibon Navarro debe asentar las piezas de un nuevo proyecto. Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Xavier Castañeda van a ser una parte muy importante. Solo hay un deseo que cumplir: que el ‘virus FIBA’ y el Eurobasket les respeten lo máximo posible.