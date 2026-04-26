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Chloe Bibby se marcha del Spar Girona antes de los 'play-off' para poner rumbo a la WNBA

La ala-pívot australiana ha utilizado la cláusula de salida de su contrato para marcharse a la competición americana

Chloe Bibby, en un partido con el Spar Girona

Chloe Bibby, en un partido con el Spar Girona / AFP vía Europa Press

EFE

La ala-pívot australiana Chloe Bibby, mejor jugadora de la fase regular de la Liga Femenina Endesa la temporada pasada, deja el Spar Girona para jugar en la WNBA, por lo que no disputará los 'play-off' por el título, según ha informado este domingo el club catalán

El comunicado del Girona detalla que Bibby, de 27 años y 184 centímetros, ha utilizado su cláusula de salida para poner rumbo a la liga estadounidense e incorporarse próximamente a los entrenamientos de Portland Fire.

El club agradece su profesionalidad para contribuir al equipo de Roberto Íñiguez a ganar la liga regular la temporada pasada y a disputar por primera vez la final a seis de la Euroliga este curso.

En las dos últimas temporadas en la Liga Femenina Endesa, Bibby ha promediado 15,8 puntos con un 43,5% de acierto en triples, 4,1 rebotes, 1,9 asistencias y 16,4 créditos de valoración por partido.

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Por su parte, Mariam Coulibaly, su compañera hasta la fecha en Girona, ha sido designada 'MVP' de la temporada en la Liga Femenina Endesa.

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