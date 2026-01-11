Chase Audige lidera a Unicaja en Valencia en el duelo por su madre

El Unicaja de Málaga se impuso al Valencia Basket en el partido disputado este sábado en el Roig Arena liderado por los 20 puntos del estadounidense Chase Audige, que vivió posiblemente el partido más difícil de su vida.

Audige había perdido a su madre apenas unas horas antes del choque ante el conjunto 'taronja', y por su mejor imagen en la segunda parte y se convirtió en el primer equipo en ganar en el nuevo pabellón del equipo ‘taronja’ en la Liga Endesa.

El jugador estadounidense conoció la noticia del fallecimiento de su madre en Valencia pero decidió permanecer en la expedición y disputar el encuentro y no viajar a Jamaica, donde vive su familia materna.

Puntos con lágrimas

Durante el choque en varias ocasiones dedicó canastas al cielo y al final del mismo y tras haber sido el máximo anotador del encuentro se le pudo ver visiblemente emocionado y siendo consolado por sus compañeros entre lágrimas.

“Hace dos días falleció mi madre, en mayo mi padre, ha sido un año malo y agradezco a Dios y a Jesucristo haberme dado las fuerzas para seguir adelante en los tiempos difíciles”explicaba el jugador, que prácticamente se rompía en los micrófonos de DAZN.

El técnico del Unicaja alababa la figura de Audige, que “decidió jugar el partido a pesar que estaba dispuesto a dejarle fuera, pero luego ha jugado su mejor partido”, decía un emocionado Ibon Navarro que valoró el esfuerzo realizado por su jugador para realizar su mejor marca como jugador del Unicaja.