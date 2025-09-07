Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»

Charlie Uzal se encargó este verano de liderar un mercado de fichajes en el que el Leyma ha reconfigurado de arriba a abajo su plantilla. Once jugadores nuevos para ponerse a las órdenes de un entrenador, Carles Marco, que también se estrena en el banquillo naranja. Confía en ilusionar y cumplir con la afición.

Al inicio del verano señaló que muchos clubes de Primera FEB competían por los mismos jugadores. ¿Cuántos de ellos están hoy en el Leyma?

Muchos o parte de ellos eran pretendidos por otros equipos de la liga, algunos, por los punteros. Mencía, que fue el primer fichaje, fue una sorpresa para todo el mundo porque no estaba en el mercado. Algo así pasó con Ily (Diop). Me consta que equipos importantes querían llevárselos, pero entre el esfuerzo que ha hecho el club y saber que otros compañeros venían a jugar aquí, decantaron la balanza. Del mismo modo, hubo otros jugadores que queríamos que han preferido otros equipos.

Casi todos pueden ocupar más de un puesto. ¿La versatilidad era una prioridad en este mercado?

Sin duda. Excepto Dídac Cuevas, todos los demás pueden ocupar dos o tres posiciones. Tenemos pívots que pueden jugar de cuatro e, incluso, de tres; aleros que pueden ir al dos y al cuatro. Eso le da mucha riqueza táctica a Carles [Marco] y añade mucha dificultad a los equipos rivales a la hora de estudiarnos.

Yoanki Mencía, por ejemplo, es capaz defender a casi cualquier adversario. ¿Era fundamental reforzar esa parcela después de lo que se vio el curso pasado?

En el primer partido amistoso contra el Obradoiro ya se pudo ver. Defendió a Goran Huskic, que no se pudo mover. Yoanki es un jugador muy versátil. El año pasado teníamos muchos problemas en el tema defensivo. Como responsable de la parcela deportiva, me preocupaba mucho. Es una cosa que le he transmitido a Carles que hay que reforzar y él también lo tenía muy claro: hacer un juego divertido y muy rápido en ataque sin especular, pero basado siempre en una defensa muy fuerte, rebotear y correr.

¿Le gusta la combinación de edades del nuevo grupo?

Buscamos rejuvenecer el grupo. Al acabar la temporada queríamos un juego alegre, pero siempre con un jugador atlético, físico y en una edad interesante para competir. El jugador más veterano ahora mismo es Ily, que tiene 30 años. Los demás no llegan a esa cifra. Esa juventud y esa experiencia de otros jugadores como Guillem Jou, Joe Cremo o el mismo Dídac nos va a ayudar mucho.

Braz y Brnovic tienen menos experiencia en la liga. ¿Cómo se fraguaron sus llegadas?

De todos, el único que no tiene experiencia en España es Macachi. Su única etapa fuera de África fue el año pasado en Portugal. Le conozco muy bien porque le he entrenado en la selección de Angola. No es un jugador que destaque a nivel numérico, sobre todo en anotación, pero puede ser una pieza fundamental por su fuerza y su intensidad física. Danilo conoce España a la perfección. Lo llevo siguiendo varias temporadas. Se formó en Tenerife y estuvo en la órbita del Real Madrid. No ha parado de crecer. Creo que va a enamorar al Coliseum.

Aunque es un plantel nuevo, muchos se conocían de Burgos.

Los jugadores hablaron entre ellos. Compartieron equipo y me consta que tuvieron una muy buena relación. Cuando yo negociaba con cualquiera de ellos, me preguntaban para saber si su compañero o excompañero en ese momento iba a fichar también por el Leyma. Incluso, pidieron vivir cerca entre ellos por su buen rollo.

¿La plantilla está cerrada con once o se guardan un comodín?

Tenemos tres vinculados que estarán en el día a día. Contamos con una ficha libre y creemos que podemos competir a un buen nivel partiendo con once. En función de cómo vaya el equipo o de alguna lesión que pueda haber, tenemos ese comodín. O, aun sin creer que lo necesitemos, si aparece un jugador que nos haga mejorar, seguramente hagamos uso de ella. Ahora mismo, ese jugador que nos podría ayudar en la posición de cuatro es muy complicado de buscar. Todos los equipos queremos a un jugador grande, físico y que tire desde fuera, pero el mercado está cojo en esa posición. Si aparece, habrá que estudiarlo.