BALONCESTO
Cedi Osman, de estrella de la Euroliga a la Eurocup con el PAOK: “No fue una decisión fácil”
Una de las operaciones más sorprendentes del verano fue la salida de Osman del potente Panathinaikos para irse al equipo griego, con el objetivo de conseguir plaza en la próxima Euroliga
Cedi Osman es una de las grandes estrellas del baloncesto europeo y que decidió volver a la Euroliga, procedente de la NBA, con el Panathinaikos, con el que todavía le quedaba un año más de contrato.
Aunque el turco, en un movimiento inesperado, decidió dar el salto al PAOK griego, eso sí con un contrato de autentico lujo, tres años garantizados por un total de nueve millones de euros, el mayor contrato en la historia de la Eurocup.
Osman, que estuvo en negociaciones con los dos equipos turcos de la Euroliga como Anadolu Efes y Fenebahçe, tuvo que negociar su salida de Atenas, y para lograrlo, el propietario millonario del PAOK, Telis Mistakidis, tuvo que pagar una indemnización de dos millones de euros, una cantidad prohibitiva para los equipos turcos.
Ilusionado en el PAOK
“Antes del PAOK, había otros clubes interesados en mí”, explicó Osman, “Como saben, también hablé con el Efes y el Fenerbahçe. Pero esos procesos tomaron un rumbo ligeramente diferente. Se decía que no quería volver a Turquía, o que no iba a un equipo para no molestar al otro. Curiosamente, la gente se lo creyó, lo cual me sorprende mucho”, explicó en declaraciones recogidas por un medio turco.
“Estoy muy ilusionado por jugar en el PAOK. Cuando hablamos por primera vez, me explicaron sus proyectos, objetivos y planes. Eso me entusiasmó mucho. Sí, es un equipo de la EuroCup. Pero nuestro objetivo es estar en la Euroliga, y tenemos una plantilla muy buena para ello”, dijo Osman.
“Tenemos un entrenador como Andrea Trinchieri. Así que el entusiasmo y los planes del club me ilusionaron mucho. No fue una decisión fácil para mí. Me quedaba un año de contrato con el Panathinaikos, y las conversaciones que mantuvimos fueron mayoritariamente a favor de mi permanencia.
"Hablé tanto con el entrenador Obradovic como con nuestro presidente. A veces un jugador intuye si lo quieren allí o no… Uno entiende la relación que existe. Lo sentí un poco, y luego las cosas se desarrollaron, y esto es lo que pasó”, explicó la estrella que ha decidido bajar un peldaño para poder aportar al equipo griego y ganarse el billete para la Euroliga.
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