El CB Zamora se tutea con uno de los capos de Primera FEB

El CB Zamora Caja Rural cerró su participación en la Copa Castilla y León con una magnífica actuación que casi le lleva a la clasificación para jugar la final contra el San Pablo Burgos. Pero Palencia terminó por demostrar que volverá a ser uno de los capos de Primera FEB aunque no pudo sentenciar hasta el minuto final en el que se distanció en el marcador al definitivo 78-86.

El partido se planteó en una tónica de gran igualdad con un Palencia que no se confiaba en absoluto y un CB Zamora que actuaba como si sus jugadores se conociesen de toda la vida. Y fue Omar Lo el líder del conjunto zamorano en los primeros instantes.

Tomaron la iniciativa los tiradores y los triples se sucedieron por ambas partes y el marcador llegó al 11-12 en el minuto 4 cuando Saulo Hernández solicitó un primer tiempo muerto para dar oxígeno a sus jugadores.

Salió mejor del tiempo muerto en Palencia que en un abrir y cerrar de ojos se fue a un 11-18. Pero los zamoranos reaccionaron con la misma eficiencia para recortar distancias y el primer cuarto se cerraba con 18-24.

Palencia mantenía un alto nivel pese a que no contaba con dos de sus jugadores y, de nuevo, con una gran facilidad se fue a 20-29, y el CBZ tuvo que echar el resto de nuevo para recortar distancias, con un ataque coral y con Omar Lo muy activo para poner a los de Saulo Hernández por delante con 32-31.

El CBZ tenía un rival muy serio enfrente que era capaz de recuperarse de las acometidas que recibía a base de acierto en el juego exterior y los morados recuperaron su acierto y su intensidad defensiva para escaparse de nuevo con 34-41 al descanso.

Se reanudó el partido en una tónica similar y el CBZ trataba de imponer su juego interior con Van Zegener muy sólido bajo los tableros y poco a poco se concretó una nueva remontada zamorana que obligó a Natxo Lezcano a pedir un nuevo tiempo muerto con 47-49 para intentar buscar la solución para lograr el despegue definitivo. Saulo probaba con dos postes (Pauske y Kristensen) y el partido entró en una racha de equilibrio anotador.

El juego se tornó entonces muy duro y los árbitros comenzaron a incomodar a la afición zamorana pitando en todos los contactos a favor de los palentinos que, pese a todo, ya no veían aro con facilidad. El marcador seguía equilibrado tras dos canastas de Octavio Brito (55-56) y Paukste, gris hasta entonces, comenzó a cobrar protagonismo en la pintura y el tercer cuarto se cerraba con 55-58.

El CBZ estaba ante su primera gran oportunidad de la temporada, la de jugar la final de la Copa Castilla y León, en la que se enfrentaría por primera vez en su historia en partido oficial a un equipo de ACB. Y se mantuvo muy cerca de su rival en los primeros compases del último cuarto. Kay Roberts tomó la iniciativa para acertar con un triple y poner por delante a los zamoranos con 60-58. Y la conexión del base norteamericano con Van Zegerer trajo consigo el 62-58.

Rober mantenía con opciones al Zamora anotando el 64-60, mientras Lezkano no paraba de mover su banquillo buscando recursos para sentenciar un partido que tenían los morados muy complicado porque la defensa interior zamorana era muy intensa. Los zamoranos se acostumbraban a ir por delante y Omar Lo ponía el 68-63 cuando ya quedaban menos de cinco minutos para el final. Roberts siguió apuntado al contragolpe y Agropal no tenía las cosas claras. Pero había que mantener la cabeza fría hasta el final porque Álvaro Muñoz acertaba con un triple y acercaba a Palencia a dos puntos.

Con 73-72 se entró en los dos últimos minutos. Agropal se mostraba seguro en los tiros libres y volvió a tomar la delantera. Le pesó la reponsabilidad al CBZ y Álvaro Muñoz volvía a certar para poner el 73-77 a falta de minuto y medio. Saulo pidió tiempo muerto a la desesperada para que Van Zegeren anotase dos tiros libres, pero Muñóz volvió a golpear. Además Jakovics supo conservar el balón para que corriese el tiempo y Chema González puso el casi definitivo 75-82. Ya sólo quedaban 25 segundos en los que Rogers acertó con un triple en solo tres segundos, pero Álvaro Muñoz no perdonó sus dos tiros libres y el partido se cerraba con 78-86.