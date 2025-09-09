El CB Zamora luchará con el Melilla Baloncesto por el Trofeo Diputación

El Ángel Nieto acogerá este próximo viernes la 46 edición del Trofeo Diputación de baloncesto, en el que el equipo anfitrión, el CB Zamora, medirá fuerzas con el Melilla en lo que sin duda será una gran piedra de toque de la que podrán disfrutar los aficionados que se den cita en el pabellón a partir de las 20.00 horas donde el espectáculo estará asegurado.

Este nuevo encuentro de pretemporada se presentó este martes en las Institución Provincial, con presencia de Caja Rural, dos de los principales apoyos del club y para los que el presidente, Gerardo Hernández de Luz, solo tuvo buenas palabras. “Solo tengo agradecimiento por el esfuerzo que ponen para que este proyecto pueda seguir. El primer Trofeo Diputación fue en 1979, un año después de la fundación, con Luis Cid en la Presidencia, y desde entonces hemos pasado por distintas fases y hasta hoy. Sino fuera por ellos, no estaríamos aquí”, recordó el “alma mater” de la entidad quien también dio sus primeras pinceladas de lo que le parece la nueva plantilla. “Ahora es el momento de que el entrenador vaya encajando las piezas, pero este fin de semana, con la Copa Castilla y León, la gente disfrutó”, aseguró Hernández de Luz quien confía en que se vuelva a lograr el objetivo de la salvación.

En estos momentos, a falta de completar el equipo con dos jugadores, el máximo responsable apuntó que se trata de un equipo físico con un banquillo largo, y ahora será labor del entrenador de ir encajando las piezas. “A los jugadores siempre les pido ilusión, trabajo, que no defrauden a la afición y que dejen los egos en casa”, zanjó el presidente quien está contento con la respuesta de la afición que volverá a volcarse con el CBZ este viernes.